Reial Madrid / @EP

El Reial Madrid va perllongar el seu estat de gràcia després de guanyar (3-1) aquest dijous a l' Atlètic de Madrid en el partit corresponent als quarts de final de la Copa del Rei , després de remuntar el gol inicial de Morata amb un gran gol de Rodrygo que va forçar la pròrroga i que van completar Benzema i Vinicius en el temps extra on el rival es va quedar amb deu.

El derbi coper va deixar com a guanyador els de Carlo Ancelotti, més efectius i pràctics sobre la gespa per fer-se forts al final i dominar la pròrroga davant un conjunt matalasser que va tenir les seves opcions i que va competir fins al final. De fet, l'equip de Diego Pablo Simeone va dominar el marcador fins al minut 80, moment en què la qualitat individual de Rodrygo Goes va equilibrar la balança i va portar el xoc a la pròrroga.

Els locals, més intensos des del segon temps, van remuntar amb el gol de Karim Benzema, poc després de l'expulsió per dues grogues en un escàs marge a Stefan Savic, i després van aguantar l'empenta final visitant per sentenciar amb Vinicius, trist protagonista a la prèvia.

Com a la ronda de vuitens de final contra el Vila-real, el conjunt blanc va tornar a treure la casta i l'orgull per remuntar un xoc que semblava perdut i deixar l'Atlètic sense la seva millor opció de trofeu després de la seva eliminació europea i la mala primera volta a LaLliga Santander.

Al Santiago Bernabéu, que va obrir les portes per primera vegada després de l'aturada pel Mundial de Qatar, el duel va començar amb una mica de tempteig per part dels dos equips. La primera ocasió va caure del costat dels locals, una mica més actius a l'inici. Vinicius no va arribar a rematar una bona pilota de Benzema dins de l'àrea després d'una contra llançada pel mateix brasiler després d'un robatori al centre del camp.

Tot i els bons primers minuts locals, l'Atlètic va aconseguir sacsejar-se a poc a poc d'aquesta primera empenta madridista per colpejar la primera ocasió que van tenir. Així, Álvaro Morata va finalitzar una gran jugada coral que va arrencar amb una passada filtrat de Koke a l'esquena de la defensa, aprofitant el desmarcatge de Nahuel Molina.

Tot i que el Madrid va tenir la seva rèplica poc després amb un xut de falta de Toni Kroos que no va arribar a connectar Militao entre els tres pals, l'entramat defensiu blanc-i-vermell va impedir que l'ímpetu madridista després del gol trobés més premi. A més, Mendy es va lesionar i Ancelotti va refer el seu equip amb l'entrada de Ceballos i el trasllat al lateral esquerre de Camavinga.

EL REIAL MADRID AUGMENTA LA INTENSITAT

Aquest futbol més directe que van proposar els locals al final es va prolongar a la segona meitat, on el ritme i les pulsacions es van incrementar, en benefici dels d'Ancelotti. Així, el campió d'Europa va tenir la primera ocasió amb un xut creuat de Nacho que van estar a punt de tocar Valverde, Vinicius i Benzema en última instància, però que va acabar marxant fora. El setge dels madridistes va ser constant, obligant Oblak a intervenir més d'una vegada. Benzema va topar amb l'eslovè a la primera que va tenir i Vinicius va estar lent per aprofitar el rebuig.

L'Atlètic, que encara no havia dit la seva última paraula, va tornar a amenaçar la porteria de Thibaut Courtois amb una contra de Griezmann que no va arribar a finalitzar i després amb una mitja xilena de Witsel que va marxar per poc. Tot i això, quan els blanc-i-vermells estaven rondant el 0-2, va aparèixer el recent incorporat Rodrygo per desfermar la bogeria a la grada i signar les taules amb una gran jugada individual.

L'atacant brasiler es va treure del barret de copa una espectacular jugada a la frontal de l'àrea per treure's de tres rivals i batre el porter matalasser. La pròrroga semblava servida, encara que Griezmann gairebé ho evita amb una ocasió claríssima que va enviar fora, encara que semblava en posició il·legal en el moment de la rematada.

Amb tot per decidir, el Reial Madrid va aprofitar l'eufòria per dominar també en el temps extra i embotellar un Atlètic incapaç de reaccionar després de l'expulsió de Savic per doble groga, una acció que va enfadar els blanc-i-vermells que consideraven que Ceballos ho havia d'haver vist també en un llanci de la segona meitat amb 0-1. L'alegria es va acabar d'apoderar del Bernabéu quan Benzema va completar la remuntada amb un xut ras al pal curt a la primera part del temps extra després d'una centrada d'Asensio i sumar el novè gol en els últims nou partits com a titular.

A partir d'aquí, els de Simeone, malgrat la inferioritat, es van llançar a buscar l'empat i va aconseguir tancar el rival, que va aconseguir aguantar abans de decantar un matx que va acabar amb la sentència de Vinicius després d'una diagonal amb la va deixar enrere tota la defensa blanc-i-vermella per tornar l'equip madridista a les semifinals de la Copa quatre anys després.