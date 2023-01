Els jugadors del Barça ho han donat tot davant el Girona/ Web @FCBarcelona

En un ambient gèlid a l'estadi de Montilvi , el Barça ha mogut la pilota de banda a banda. En els primers compassos, amb més contacte de les botes de la línia defensiva. Formada per Kounde, Araujo, Eric i el recentment renovat Marcos Alonso . Des de la posició de lateral esquerre ha celebrat la seva extensió de contracte amb una bona primera acció defensiva. Ha enviat a córner un contraatac dels de Michel. Molt perillosos a les transicions. Esporàdiques perquè els barcelonistes, amb l'estrenada nova equipació, les han anul·lat durant tot el primer període.

Va guanyar l'equip que porta 14 partits amb la porteria a zero al conjunt a què tots els rivals li marquen com a mínim un gol . Gazzaniga no és Ter Stegen. El porter argentí va deixar una pilota morta a l'àrea i Pedri la va embocar. Mentre el porter alemany segueix amb la gran ratxa d'imbatibilitat. Com al Metropolità i contra el Getafe al Camp Nou, el líder s'ha abonat al 0-1.



Va optar Xavi per donar continuïtat a la idea dels quatre centrecampistes dels partits grans i va ser Pedri qui va entrar per Dembélé. El Barcelona va aconseguir instal·lar-se en camp contrari gràcies a una gran pressió alta i una defensa molt avançada, amb Eric Garcia i Araújo com a centrals.

Mentre al Barça se'l notava engarrotat, el Girona es va mostrar descarat quan podia sortir. Potser Riquelme regatejava dos que intentava un túnel a Frenkie de Jong com que Taty Castellanos s'inventava una rematada de xilena que va sortir alta. L'ocasió més clara va ser de Couto, que es va relliscar a l'àrea en retallar Marcos Alonso, i només va poder forçar un córner.

A la mitja part, Xavi va intervenir per donar més profunditat a la banda esquerra, la que s'havia quedat òrfena amb la punxada de Dembélé. Tot i que descansava Balde havia elegit Marcos Alonso, acabat de renovar, que no va donar mordent als blaugrana.

Van tenir el gol Toni Villa (el primer que va obligar a parar el porter alemany), Iván Martín (va fallar estrepitosament a l'àrea petita), Stuani (no va arribar per poc de cap) i fins i tot Valery (en una falta mal defensada pel Barça) i cap en va encertar. Aquest 0-1 ha despertat les ofensives dels de Michel. Araujo i Kounde han emmurallat els tres pals barcelonistes per evitar l'empat. El setge final del Girona ha estat insuficient per negar el triomf barcelonista. No sense patiment, el Barça de Xavi ha sumat tres punts nous des de la primera plaça de Lliga. Aquesta vegada consolidada per la nova conquesta de Montilivi.