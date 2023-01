Sofyan Amrabat, amb la Fiorentina / @EP

El mercat hivernal finalitzarà aquest dimarts 31 de gener a les 23.59 hores. El Barça, que als darrers mercats ens té acostumats a moviments d'última hora, està intentat concretar l'arribada del jugador marroquí Sofyan Amrabat, migcentre de la Fiorentina amb contracte fins al juny del 2024. Segons va informar dilluns a la nit el mig Jijantes TV El club blaugrana estaria intentant tancar una cessió per sis mesos sense opció de compra obligatòria , tot i que Marca ha ampliat la informació i ha detallat que aquesta opció rondaria els 35-40 milions d'euros.

La situació econòmica del Barça no és ni de bon tros la millor. De fet, encara té pendents les inscripcions d'Araújo i Gavi com a jugadors de la primera plantilla, però LaLiga va informar que el club culer té 5 milions d'euros de fairplay amb què podria arribar algun fitxatge d'última hora.

Tot i això, Javier Tebas, el president de LaLiga, ja va lliscar que podria tenir conseqüències negatives un fitxatge a hores d'ara: "Quant a les inscripcions que pugui fer ara, és veritat que té una quantitat pels estalvis que hi ha hagut per Piqué i per Memphis , però el Barcelona és el que haurà de decidir”. Segons Tebas, el forat a les arques blaugranes a l'estiu podria arribar als 200 milions d'euros.

A més, Xavi Hernández també està buscant un extrem després de la lesió d'Ousmane Dembélé. El gal es va lesionar davant del Girona i estarà fora dels terrenys de joc entre 4 i 6 setmanes.

BELLERÍN, A LA RAMPA DE SORTIDA

Un altre dels noms que podrien sortir aquest darrer dia és el d' Héctor Bellerín. El lateral dret no ha convençut a la seva curta estada, i podria sortir cedit a l'Sporting Club de Portugal aquest mateix dimarts. El Barça podria "gratar" menys d'un milió d'euros en funció de les variables que s'estableixi, però seria un altre salari que s'estalviaria.