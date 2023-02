L'argentí Enzo Fernández canvia el Benfica pel Chelsea. Foto: Wikipedia

La mitjanit d'aquest dimecres 1 de febrer s'ha tancat el mercat de traspassos del futbol masculí. Molts clubs, com és habitual, van esperar gairebé a última hora per fer moviments a les seves plantilles per intentar reforçar-se (o donar sortida a futbolistes amb què no comptaven) de cara al segon tram de temporada.

Un cop més, la Premier League va ser la lliga que va acaparar un major nivell de despesa, sent també líder en el nombre de moviments.

Quins han estat els canvis més destacats d'equip?

A LaLiga, ni Madrid ni Barça han incorporat ningú. De fet, el conjunt blaugrana únicament va aprofitar l'últim dia per donar sortida Héctor Bellerín (a l'Sporting de Portugal), encara que va poder inscriure Gavi com a jugador del primer equip.

L'Espanyol va aconseguir els serveis de Jose Gragera, Fernando Pacheco i Denis Suárez en l'última jornada, l'Atlètic de Madrid va incorporar el lateral irlandès Matt Doherty i el Sevilla va obtenir les cessions de Bryan Gil i Pape Gueye.

BOGERIA A ANGLATERRA

La jornada també va ser força tranquil·la en lligues com la Sèrie A, la Bundesliga i la Ligue 1, de manera que la Premier va ser la gran animadora del conegut com a deadline day .

Només l'últim dia, Enzo Fernández es va convertir en el futbolista més car de la història de la lliga (canvia el Benfica pel Chelsea a canvi de 120 milions d'euros), Jorginho va deixar el Chelsea i va recalar a l'Arsenal, el Fulham va incorporar el serbi Sasa Lukic (Torino) i el portuguès Cedric (Arsenal), mentre que el Nottingham Forest va aconseguir afegir a la seva plantilla Keylor Navas (PSG) i Felipe (Atlètic).