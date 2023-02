Lewandowski en el seu últim partit contra el Betis / @EP

El Barça s'enfrontarà aquesta nit al Betis al Benito Villamarín, en què serà l'últim partit de la primera volta de LaLiga Santander (21:00h / Movistar LaLiga ). Els blaugranes recuperen finalment Robert Lewandowski, que ja haurà complert els tres partits de sanció després de l'expulsió a Osasuna, per la qual cosa s'encomanaran als seus gols per sumar tres punts i arribar als 50. A aquest ritme, l'equip de Xavi Hernández podria assolir el rècord de la Lliga dels 100 punts , corresponent a la que va guanyar la temporada 2012/13 amb Tito Vilanova com a entrenador.

Les crítiques sobre el joc blaugrana no han cessat, ja que pocs són els partits en què han completat 90 minuts bons. Tot i això, els resultats van tirant endavant, i això és una cosa que reforça la moral de l'equip. “Estem molt bé en molts aspectes, en circulació alta i altres, però cal intentar tenir més 'punch' en atac. Estem espectacular en pressió alta perquè robem pilotes que produeixen gols. Som les primeres que fem autocrítica i sabem on podem millorar. Ens agradaria guanyar folgadament però costa molt”, comentava Xavi Hernández en roda de premsa.

Per a aquest partit, el tècnic blaugrana ja no podrà comptar amb Héctor Bellerín, que va firmar el traspàs per l'Sporting de Portugal les últimes hores de mercat. Tampoc hi haurà Ousmane Dembélé després de la lesió en el xoc contra el Girona. Per contra, a part de Lewandowski també recuperarà Ferrán Torres per a l'atac, després de complir els dos partits de sanció pendents.

Guanyar aquest partit seria molt important per al Barça, ja que permetria afegir més pressió al Reial Madrid. Actualment, la distància que els separa és de cinc punts, però aquesta nit els culers podrien dormir a vuit, a falta que demà els blancs juguin el seu partit davant del València.

El Betis , per la seva banda, buscarà una victòria per escalar posicions a la classificació. En aquests moments és sisè amb 31 punts, però podria escalar fins a la quarta plaça, empatat a punts amb l'Atlètic, i assolir posicions de Champions.

Manuel Pellegrini parlava així sobre el Barça en roda de premsa: "Ho veig com l'equip líder, és el que més s'ha reforçat i per això hi és. Encara que no golegin, no vol dir que no estiguin bé. Els ha fet sis gols , van guanyar la Supercopa... Impossible un rival més complicat”.

Per tant, aquest vespre serà un duel d'alçada entre bètics i blaugranes a partir de les 21.00 hores.