La celebració del gol de Lewandowski. Foto: Europa Press

El Barça es va imposar al Betis (1-2) al partit corresponent a la jornada 17 de LaLiga, en un xoc pendent, ajornat per la disputa de la Supercopa d'Espanya. Els barcelonistes tanquen la primera volta com a campions d'hivern amb 50 dels 57 punts possibles com a botí.

Amb Lewandowski de tornada després de la sanció, però sense Dembélé, durant la primera part a l'equip de Xavi Hernández li va costar generar perill. El Betis, sempre vertical, va tenir les seves opcions, però els blaugrana millorarien a la segona meitat.

La inèrcia, la que porta sense perdre un partit des del 26 d'octubre i la que va sembrar al primer temps, va tornar el Barça millor al segon temps, bolcat a la meta rival. Pedri va millorar en la rematada però va trobar una mà salvadora de Rui Silva i Raphinha va rondar un parell de vegades l'àrea rival, reclamant sengles penals.

L'àrbitre no va deixar ningú content i tampoc al 0-1, una falta que va posar en joc ràpid De Jong, perquè Balde fiqués la passada de gol al brasiler. Pellegrini just havia mogut banqueta, traient un Fekir que recupera ritme després de lesió i ficant Juanmi com a reforç ofensiu. Amb la temperatura pujant, Borja Iglesias no va encertar en àrea petita i al Barça li va tornar a tocar prémer en defensa i, sobretot, en el replegament.



A 10 minuts del final, Lewandowski va demostrar que sí que reté l'olfacte del Pitxitxi i va caçar una primera rematada d'Araujo en un córner per doblegar la renda. El Barça va perdonar el tercer i una vegada més va acabar suant els tres punts, després de l?autogol de Koundé. L'empenta del Villamarín i un parell de centres amb perill van posar la nota patida a un altre triomf de líder per als de Xavi, mentre que els de Pellegrini deixen escapar el tren de la Champions.

La pressió, doncs, és per al Reial Madrid, que ara es veu amb 8 punts menys que el Barça. Els blancs recuperaran la jornada ajornada per la Supercopa aquest 2 de febrer a la nit davant del València.