Foto: AE Sedis

Remuntada històrica per accedir als quarts de final de l'EuroCup per primera vegada a la història. El Cadí La Seu va viure, la nit de l'1 de gener, una de les jornades més grans de la seva història, després que el conjunt entrenat per Jordi Acero remuntés l'eliminatòria davant del Flammes Carolo de França gràcies a un triomf per 72-54.

En el partit d'anada, les de l'Alt Urgell havien perdut per 77-65, però l'extraordinari partit de la primera nit de febrer va servir per capgirar l'eliminatòria contra les gales i accedir a la ronda següent, on espera el Galatasaray.

Laia Raventós (21 punts), Stephanie Watts (17) i Júlia Soler (13) van ser les líders a la parcel·la ofensiva. El Sedis, a més, va aconseguir la classificació gràcies a una remuntada èpica a la segona meitat, amb uns parcials de 27-8 i 21-15 al tercer i l'últim parcial, respectivament.