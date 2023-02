Foto: AFA

És poc habitual a prodigar-se amb declaracions als mitjans, i per això cada cop que Leo Messi obre la boca és notícia. L'última vegada que el crac argentí ha fet declaracions ha estat al diari Olé , on, sense descartar-lo, ha deixat entreveure que no disputarà el Mundial del 2026 . "Per la meva edat és molt difícil", ha assegurat l'actual 30è del Paris Saint Germain.

L'exblaugrana va tornar a fer una declaració d'amor al futbol ("m'encanta jugar") i va dir que ho seguirà practicant "mentre estigui bé" i se senti "bé físicament i segueixi gaudint", però va admetre que l'horitzó per a la propera Copa Mundial , a l'estiu de 2026, és llunyà. Aleshores, haurà complert 39 anys.

"De la final tinc tot: els botins, la samarreta... Està tot al predi d'Ezeiza. Al març m'ho portaré tot, ho portaré per a Barcelona, millor dit, que és on tinc tots els meus records", va afegir.