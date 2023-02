Enzo Fernández, el fitxatge més car d'aquest mercat hivernal / Twitter

El Chelsea va gastar gairebé 330 quilos en aquest mercat hivernal. Aquesta xifra astronòmica va deixar clar que la Premier League és la lliga de referència a nivell econòmic en aquest moment, on es paguen milions com qui va al quiosc a comprar pipes. De fet, aquesta superioritat contrasta clarament amb la de LaLiga Santander, el traspàs més gran de la qual ha estat el del defensa César Montes , que va arribar a l'Espanyol amb un cost de vuit milions d'euros.

En xifres globals, el mercat hivernal dels anglesos ha estat astronòmic i s'ha gastat la barbaritat de 830 milions d'euros, segons el portal de futbol Transkermarkt . Res a veure amb la Lliga 1 de França, segon a la llista i amb un desemborsament de 131 milions d'euros. El podi el completa la Bundesliga alemanya, amb una despesa de 68 milions d?euros.

El pitjor de tot és que abans de LaLiga encara hi ha dues lligues més entremig: la MLS americana, amb gairebé 57 milions d'euros, i la Lliga Professional de Futbol argentina , amb 34. A sisena plaça, es troba finalment l'espanyola amb 32 .

Els equips espanyols, ofegats pel 'dichós' fair play financer, han preferit guardar diners per a futures incorporacions a l'estiu. Aquestes mesures econòmiques busquen la sostenibilitat de LaLiga, de manera que no s?inscriguin sous que no es puguin pagar de forma ordinària amb els ingressos del club.