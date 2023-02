El màxim golejador de l'equip, Joselu Mato, és baixa d'última hora després de retirar-se del darrer entrenament amb molèsties. | @ep

El conjunt dirigit per Diego Martínez s'enfronta avui a un Osasuna que ve de perdre la jornada passada davant l'Atlètic de Madrid per 0 a 1. Els reforços hivernals de l'Espanyol han servit d'impuls anímic per al club que, ara en quinzè lloc, no han tingut una gran arrencada de Lliga. Tot i així, les incorporacions de Denis Suárez, Pacheco i Gragera , donen un respir als periquitos que hauran de lluitar davant d'un ferri Osasuna . La trobada arrenca a les 14:00h i podrà seguir-se a través de DAZN .

EN ALERTA VERMELLA

Els periquitos arriben al matx després de la punxada contra l' Almeria per 3 a 1, en el que fos una pèssima actuació dels de Diego Martínez. A tot això s'hi afegeix la baixa d'una de les estrelles de l'equip i el màxim golejador (segon de la lliga), Joselu Mato , que es va haver de retirar de l'últim entrenament amb molèsties. Els primers pronòstics dubten entre una contusió i una lesió d'isquiotibials. Les tres incorporacions noves de l'equip estan convocades. S'espera que tant Denis Suárez com Pacheco puguin sortir des de la banqueta. Per contra, l'últim a arribar i sobre la botzina, Gragera, podria partir d'inici al doble pivot al costat de Calero.

NO VOLEN DESCOLLAR-SE

Tot i l'última derrota contra l' Atlètic de Madrid , l' Osasuna arriba al RCDE Stadium amb les idees ben clares. El conjunt vermellós ha estat una de les revelacions de la primera meitat de la temporada aconseguint mantenir-se a la novena posició. Tot i així, els d' Arrasate no es conformen i somien amb la possibilitat de ficar-se en competicions europees per a la temporada següent. A més, la classificació històrica a la Copa del Rei els dóna una bufada d'aire maduixa i un impuls moral per encarar aquesta segona part de la lliga. Pràcticament amb tota l'artilleria, l' Osasuna només compta amb les baixes del jugador del planter Aimar Oroz i els habituals Nacho Vidal i Rubén Peña . Per tant, oportunitat per al del planter Diego Moreno de demostrar la seva vàlua.

ALINEACIONS PROBABLES

-Espanyol: Alvaro Fdez.; Brian Oliván, Cabrera, Cèsar, Aleix Vidal; Gragera, Calero, Darder; Melamed, Braithwaite i Puado.

-Osasuna: Aitor Fdez.; D. Moreno, Aridane, David García, Juan Cruz; Lluc Torró, Moncaiola, Moi Gómez; Chimy Àvila, Budimir, Rubén García.