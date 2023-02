Taty Castellanos, una de les estrelles del Girona en el partit passat contra el Vila-real. | @ep

Les cartes ja estan tirades sobre la taula. El Girona i el València van darrere del mateix objectiu : la permanència . Els dos equips saltaran al terreny de joc després de dues jornades complicades en què tots dos equips no han aconseguit sumar punts . Els de València parteixen en pitjor posició, tan sols a un punt del descens . El Girona , en canvi, es troba en una situació més relaxada, però l'arreó de les últimes setmanes del Sevilla i la victòria ahir a la nit del Celta comencen a comprometre la integritat de l'equip gironí. El partit arrencarà a les 16:15h a Montilivi i es podrà seguir a DAZN . Tot i l'onada de fred que s'acosta, s'esperen uns magnífics 15 graus sobre la gespa .

S'APROPEN XÀFECS

Tot i els pronòstics de bon temps d'avui a Girona , des de l'horitzó s'acosten xàfecs. El conjunt de Míchel torna a Montilivi després de dues tèbies derrotes contra el Barça i el Vila -real per tan sols un gol de diferència. Els gironins anhelen una victòria que els permetria consolidar-se a la zona mitjana de la taula. També han de celebrar que malgrat estigui de baixa per complir cicle d'amonestacions, una de les sensacions de la temporada, Arnau Martínez finalment es queda a l'equip després dels flirteigs amb l' Atlètic de Madrid . La lesió de Couto donen per fet la presència de Valery al lateral. També s'espera l'aparició del seu flamant nou fitxatge Tsygankow .

VOR: L'ESCOLLIT O LA REDENCIÓ

D'altra banda, el conjunt valencianista porta sense conèixer la victòria des del novembre de l'any passat , abans de l'aturada pel Mundial , quan es van imposar al Real Betis . El València ha vist com les últimes setmanes el seu propietari, Peter Lim , sembla més preocupat per altres negocis que del mateix equip. Ara, Voro té la responsabilitat d'estar a l'alçada del seu predecessor, tota una llegenda del futbol, Gatusso , que ha abandonat el vaixell 'txe' recentment. Només compten amb la baixa de Gabriel Paulista , després de la seva expulsió per una terrorífica puntada de peu a Vinícius en l'anterior partit contra el Reial Madrid.

POSSIBLES ALINEACIONS

Girona : Gazzaniga; Valery, Juanpe, Bernat Espinosa, Miguel Gutierrez; Oriol Romeu, Toni Villa, Aleix Garcia, Yangel Herrera, Roro Riquelme; Taty Castellanos.

València : Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Özkaçar, Gayà; Ilaix Moriba, I. Musah, Samu Castillejo, André Almeida, Samuel Lino; E. Cavani.