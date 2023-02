Pablo Martín Páez Gaviria 'Gavi' a l'últim partit contra el Reial Betis. | @ep

El Barça podria fer un punt d'inflexió la temporada allunyant-se de la seva nèmesi, el Reial Madrid . Després de l'ensopegada d'aquesta tarda davant del Mallorca a Son Moix (1 - 0), els 'culers' tenen, aquesta nit, a la mà l'oportunitat d'escapar-se dels merengues a la taula de classificació en 8 punts . L'equip dirigit per Xavi Hernández s'enfronta, per tant, a una prova de foc contra un Sevilla que ha arrencat la segona volta amb les piles carregades. La pilota començarà a rodar aquesta nit a les 21:00 a l'Spotify Camp Nou i la retransmetrà DAZN.

El nou barça dels quatre migcampistes

La baixa d' Ousmane Dembélé ha fet canviar completament el plantejament estratègic del trident ofensiu blaugrana. Xavi va decidir provar, en últim partit contra el Reial Betis , un plantejament amb quatre migcampistes amb Frenkie De Jong recolzat per Busquets , deixant amb més llibertat Pedri i Gavi , aquest últim amb més penetració ofensiva. El resultat va ser tot un èxit, sumat a un Raphinha que ve en un estat de joc ideal després de ser un dels més decisius i determinants en el joc amb Alejandro Baldé , que després de retirar-se amb molèsties de l'últim entrenament sortirà des de la banqueta.

Un rival que ve com un coet

Tot i l' eliminació a quarts de final de la Copa del Rei contra l' Osasuna , el Sevilla encadena dues jornades consecutives victoriós. Les últimes victòries contra l' Elx i el Cadis , que tot i trobar-se tots dos en zona de descens, han servit de revulsiu per als sevillistes que es troben, ara, a dos punts del descens i desitgen seguir aquesta ratxa per allunyar-se dels llocs més compromesos de la taula. Malgrat les baixes del Papu Gómez, Alex Telles i Marcao ; el Sevilla compta amb les seves dues noves incorporacions Bryan Gil i Pape Gueye . De fet, aquest últim partirà com a titular a la trobada.

Alineacions confirmades:

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araújo, Christensen, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski.

Sevilla: Bono; Montiel, Badé, Rekik, Acuña; Gudelj, Gueye, Rakitic, Jordán, Óliver T.; En-Nesyri.