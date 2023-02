Manchester City / @EP

El Manchester City ha estat remès a una comissió independent per la Premier League, després que aquesta hagi acusat el conjunt 'citizen' de suposades infraccions de les normes financeres de la competició, segons un comunicat.

La nota publicada per la lliga va apuntar que els suposats incompliments de les regles financeres de la competició s'haurien dut a terme a partir de la temporada 2009-2010 i fins i tot és curs 2017-2018. En concret, el club ara entrenat per Pep Guardiola hauria evitat proporcionar "de bona fe" la informació dels comptes amb una visió "veraç i justa".

La Premier fa referència als documents que acrediten la font d'ingressos del City en aquest període, inclosos els provinents de patrocinis, amb les "parts vinculades" i els costos de cadascun dels acords i operacions.

La competició va dividir les suposades infraccions en cinc grups. Després dels patrocinis, el segon conjunt d'incompliments afectaria el sou de l'entrenador del club entre el 2009 i el 2013 -va ser l'italià Roberto Mancini-. Segons la Premier, el City no va incloure tots els detalls de la remuneració del tècnic. Així com també parla d' alteracions als sous dels futbolistes entre el 2010 i el 2016.

El tercer grup del comunicat de la Premier abordaria el suposat incompliment del 'Fair Play' financer de la UEFA entre el 2013 i el 2018. El 2020, l'organisme rector del futbol europeu ja va expulsar de les seves competicions el City per no seguir aquestes normes de control econòmic , però el Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAD) va anul·lar la sanció al juliol d'aquell mateix any.

El City, segons el que ha comunicat la Premier, tampoc va seguir el reglament de la competició pel que fa a "rendibilitat i sostenibilitat" entre el 2015 i el 2018. Finalment, el cinquè grup de suposades infraccions del comunicat aborda les normes que obliguen els clubs a "cooperar i ajudar la Premier League en les seves investigacions", cosa que no haurien seguit des del 2018 fins a l'actualitat.

La Premier League ha confirmat a la seva nota que la comissió que tractarà aquests suposats incompliments serà "confidencial", amb testimonis "en privat". "La Premier no farà més comentaris respecte a aquest assumpte fins a nou avís", va concloure el comunicat de la competició.

Per part seva, el Manchester City s'ha mostrat "sorprès" per la publicació d'aquestes suposades infraccions del reglament de la Premier, "particularment donat l'ampli compromís i la gran quantitat de materials detallats que se li han proporcionat" a la competició.

"El club dóna la benvinguda a la revisió d'aquest assumpte per part d'una comissió independent, per considerar imparcialment l'evidència irrefutable que hi ha en suport de la seva posició. Esperem que es posi fi a aquest assumpte d'una vegada per totes", ha afegit. comunicat de lentitat.

POSSIBLES SANCIONS

Davant de totes aquestes infraccions, algunes de les possibles sancions a què podria enfrontar-se el club: Deducció de punts, a la temporada actual o en futures, en funció de quan es declari.