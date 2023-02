MItja Marató de Barcelona / Quirónsalud

Els principals carrers de Barcelona s'ompliran de corredors el diumenge 19 de febrer amb motiu de la celebració de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona 2023, una de les proves d'aquesta distància més emblemàtiques del nostre país que, per segon any consecutiu, comptarà amb Quirónsalud com a Healthcare Partner en el seu compromís amb la salut de l'esport i la pràctica d'hàbits de vida saludable.

Amb sortida i arribada al cèntric passeig Pujades, al costat del parc de la Ciutadella, els 21,097 quilòmetres del recorregut transcorren per alguns dels llocs més emblemàtics de Barcelona com els barris de Ciutat Vella, l'Eixample o la Vila Olímpica, cosa que la converteixen en un dels esdeveniments esportius més populars de la ciutat. A més, el traçat fa que sigui una de les mitges maratons més ràpides del món i resulti molt atractiva tant per a corredors amateur com per a atletes de primer nivell.

En aquest sentit, durant la cursa hi haurà tres punts d'avituallament, als quilòmetres 5, 10 i 15, on els corredors podran ser atesos per un fisioterapeuta de Quirónsalud en cas que ho necessitin tant al km 10 com al 15, a més d'aprofitar per beure o hidratar-se. I al quilòmetre 18, hi haurà una zona d'estiraments amb esglaons i zona de físios amb lliteres, per a atendre qualsevol problema que pugui sorgir a l'últim tram de la cursa. A més, durant tot el recorregut un equip de fisioterapeutes acompanyarà els corredors per si necessiten assistència a qualsevol altre punt.

Quirónsalud s'ha consolidat en els darrers anys com un referent en l'àmbit de la salut de les curses de llarga distància, ja que ha estat present a les darreres edicions de la Nationale-Nederlanden Sant Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastià, l'EDP Mitja Marató de Sevilla, els 10K València Ibercaja o la Mann-Filter Marató de Saragossa, que el 2022 va acollir a més el Campionat d'Espanya Absolut i Màster en aquesta distància.

Així mateix, des de fa anys en múltiples esdeveniments i disciplines esportives perquè l'esport és un camp que, a més d'estar relacionat amb la salut tant en la prevenció de malalties com en la qualitat de vida en general, reflecteix una sèrie de valors amb què el Grup s'identifica en la forma de treballar: disciplina, esperit de superació i millora contínua.

D'aquesta manera, Quirónsalud és actualment Servei Mèdic del Mundial de MotoGP, Col·laborador Mèdic Oficial de la Lliga Sacyr ASOBAL d'handbol, i Servei Mèdic Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar, a més de col·laborar amb diversos clubs de futbol, ​​bàsquet, handbol o rugbi del nostre país. I en els darrers anys també ha vetllat per la salut d'importants esdeveniments esportius com les dues darreres edicions de la Davis Cup by Rakuten Finals, el Mútua Madrid Open de tennis o l'últim Eurobàsquet femení disputat el 2021 a Espanya, entre d'altres.