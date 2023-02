El davanter argentí Leo Messi en arribar a París per firmar pel PSG

El futur de Leo Messi no és gens clar. Fa unes setmanes, la renovació pel PSG es donava pràcticament per feta, però a hores d'ara no està gens clara i cada vegada hi ha més periodistes que afirmen que la seva estada a la capital parisenca no es prolongarà. Davant d'aquest escenari, els rumors d'una possible tornada al Camp Nou no han trigat a aparèixer.

Tot i això, Matías Messi, el germà del futbolista argentí, ha posat el fre a aquestes il·lusions i ha deixat clar que es necessiten diverses premisses perquè això pugui arribar a succeir. Al canal de Twitch 'Labajada10' del seu fill Tomy, va dir: "Tinc una retallada enganxada de l'SPORT, de Barcelona, que diu 'Messi hauria de tornar a Barcelona' i jo subtitulat 'hahaha no tornarem a Barcelona i si tornem anem a fer una bona neteja'. Fer fora Joan Laporta, un desagraït”.

A més, retreu als aficionats que no fessin més per evitar la marxa de Leo o, com a mínim, d'agrair-li més tot el que va fer pel club. "La gent hauria d'haver sortit a fer una marxa que se'n vagi Laporta i es quedi Messi. (...) El museu del FC Barcelona, és el museu de Messi. Els espanyols són uns traïdors", comentava.

Per acabar, ha comentat que el "Barcelona es va començar a conèixer a partir de Messi". Sens dubte, unes declaracions incendiàries.