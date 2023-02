Reial Madrid celebrant una mica / @EP

El Reial Madrid va haver de suar per confirmar el seu favoritisme (1-4) davant l' Al-Ahly egipci a la segona semifinal del Mundial de Clubs de la FIFA celebrada aquest dimecres al Marroc i s'enfrontarà a l'Al-Hilal saudita a la final de dissabte que ve, gràcies al gol de Vinicius al límit del descans i als gols de Valverde, Rodrygo i Arribas a la segona part.

L'equip de Carlo Ancelotti, amb moltes baixes, es va donar una alegria necessària per deixar enrere els dubtes i la desconfiança que dominen les seves actuacions més recents a LaLiga Santander davant un conjunt africà sense complexos que va plantar més batalla de l'esperada, però a qui van condemnar els errors defensius.

El gol del brasiler al final de la primera part i el de l'uruguaià al començament de la segona van donar una pau que no va ser total per doblegar el campió africà, que va patir l'estocada final amb els gols de Rodrygo i Arribas al descompte. L'afany dels egipcis va arribar a ficar la por al cos amb el gol de penal de Maaloul per a l'1-2, però l'eficàcia blanca va ser massa llast per a un conjunt africà que va competir per moments.

A l' estadi Príncep Moulay Abdellah de Rabat , la superioritat del set vegades campió del torneig no va trigar a fer-se notar a través del domini de la pilota. Ancelotti va recuperar el seu centre del camp titular amb Modric, Kroos i Tchouaméni, donant-li un control més gran al joc. Tot i així, l'entramat defensiu i ofensiu dels africans va arribar a posar problemes a un Reial Madrid al qual li va costar arribar.

Sherif va tenir la primera ocasió clara del partit, però no va arribar a finalitzar bé la contra, i fins i tot Abdelmonen va tornar a amenaçar la porteria blanca amb una rematada de cap que va marxar fora per poc. En aquest intercanvi de cops li va tocar el torn al conjunt madridista, primer amb Vinicius fallant al mà a mà, per després estavellar Rodrygo la pilota al pal.

Partit d'anada i tornada que fins i tot va obligar Lunin a intervenir més d'una vegada amb alguna parada de mèrit. No obstant això, quan la primera part arribava al final va aparèixer Vinicius per avançar els seus i acabar amb el suspens. El davanter brasiler es va aprofitar d'un error defensiu dels egipcis per quedar-se sol a l'àrea i definir amb una vaselina davant El Shenawy.

Els egipcis van aprofitar el descans per recarregar les piles i tornar al terreny de joc amb ganes de més. Tot i això, aquest ímpetu el van acabar pagant car en els primers instants de la segona meitat, quan en un dels seus atacs, els blancs es van aprofitar a la contra. Valverde va recollir un rebuig d'El Shenawy a un xut de Rodrygo per anotar el segon i obrir distància.

L'uruguaià va arribar des del darrere i després de retallar un defensor va definir amb la porteria pràcticament buida. Tot i que el domini dels blancs semblava clar, l'afany dels africans els va tornar a ficar de ple en el partit complerta l'hora de joc. Camavinga va fer caure dins l'àrea El Shatat i Maaloul no va fallar des dels onze metres, poc després que Vinicius reclamés també un penal a l'altra àrea. Cop anímic per als de Carlo Ancelotti que a partir d'aquí van començar a patir més del compte davant les escomeses de l'Al-ahly.

Els de Marcel Koller, que van veure un filó a la banda esquerra de Camavinga, no van deixar d'intentar-ho, obligant Lunin a estirar reflexos per evitar l'empat. Tot i així, quan els egipcis estaven millor, el VAR va avisar el col·legiat d'una falta a Vinicius dins de l'àrea que no va dubtar a assenyalar penal. Tot i que Modric no va aconseguir enganyar El Shenawy, Rodrygo va esmenar l'error del '10' poc després amb l'1-3.

El brasiler i Ceballos van combinar a la perfecció a l'interior de l'àrea perquè el carioca s'acabés picant al porter després d'un espectacular cop de taló de l'espanyol. Però no va quedar aquí la cosa, a la següent jugada el recent incorporat Sergio Arribas va firmar la sentència. El jove del planter va enviar a guardar la primera pilota que va tocar amb un xut creuat enganxat al pal davant el qual poc o res va poder fer el meta africà, resignat davant l'allau final dels madridistes