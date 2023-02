Bernd Reichart, CEO d''A22', empresa que assessora el projecte de la Superlliga / @EP

La Superlliga europea de futbol aposta per posar en marxa una competició "oberta", amb "diverses divisions" i integrada per "entre 60 i 80" equips, arran de les conclusions de l'"ampli diàleg" que ha dut a terme A22 Sports Management , l'empresa que gestiona el projecte, amb gairebé 50 clubs europeus i actors del futbol.

"Les conclusions apunten a una lliga europea de futbol oberta, basada únicament en el mèrit esportiu, amb diverses divisions, entre 60 i 80 clubs participants i un mínim de 14 partits europeus garantits per club ", ha assenyalat 'A22' en un comunicat.

D'aquesta manera, la Superlliga abandona la seva idea inicial d'un model més tancat per anar cap a una competició on "no existeixin membres permanents" i amb la classificació "basada a l'exercici en competicions nacionals, permetent a tots els clubs el seu accés mentre es manté la dinàmica competitiva a nivell nacional”. A més, tot això ha de permetre “una distribució sostenible d'ingressos al llarg de la piràmide del futbol”.

El projecte també deixa clar que les lligues nacionals són "els fonaments del futbol" i que per això els clubs haurien de seguir "compromeses" amb elles, "tal com fan actualment", encara que demana, "al mateix temps", que hi hagi una "crítica" per reforçar els tornejos nacionals i fer-los "més competitius" a Europa. En aquest sentit, les competicions europees "haurien d'exercir un paper fonamental en la consecució d'aquest objectiu, generant i injectant recursos addicionals a tot el sistema".

Així, demana la necessitat de "normes de sostenibilitat financera que s'apliquin de forma rigorosa" i ajudar perquè els clubs "necessiten més estabilitat i visibilitat dels seus ingressos anuals per poder assumir compromisos a llarg termini, tant amb els seus jugadors com amb el desenvolupament de infraestructures".

"Un format millor i més atractiu de competició europea generaria recursos addicionals, i no hi ha dubte que l'estabilitat financera dels clubs s'incrementaria notablement si se'ls garanteix un mínim de 14 partits europeus per temporada", ha afegit.

A més, insisteix en la salut dels futbolistes com "un factor essencial" a l'hora d' establir el calendari de la temporada futbolística , per la qual cosa "el nombre de jornades de competició europea no hauria d'augmentar respecte al planificat als calendaris actuals" .

NORMES ECONÒMIQUES "RIGUROSES" I LA IMPORTÀNCIA DEL FUTBOL FEMENÍ

"És essencial que els clubs europeus i els seus jugadors no puguin veure's obligats per tercers a participar en noves competicions o en calendaris expandits dels tornejos actuals", va puntualitzar, sol·licitant a les associacions de jugadors "més implicació" ia la UE promoure "el diàleg social".

La Superlliga opina igualment que les competició han de ser "governades" pels clubs i amb "normes de sostenibilitat financera transparents i aplicades de forma rigorosa, i no per tercers que es beneficien del sistema sense assumir cap risc", amb una estructura de governança que compleixi "plenament amb la normativa de la UE".

El projecte considera que perquè el futbol europeu sigui "sostenible", la despesa dels clubs s'hauria de recolzar "únicament en els recursos que són capaços de generar i no en injeccions de capital de tercers que distorsionen la competició", un missatge que podria anar clarament cap als denominats 'clubs-Estat' com s'anomenen el PSG o el Manchester City.

Les normes de sostenibilitat financera també han de limitar la despesa dels clubs "en salaris i traspassos de jugadors a un percentatge fix dels seus ingressos anuals" i amb normativa específica ajustada "als clubs més petits i al període transitori".

"L'objectiu ha de ser desenvolupar una competició europea de futbol que es converteixi en l'esdeveniment esportiu més emocionant del món", va subratllar la Superlliga, que insisteix en la necessitat de proporcionar als aficionats "la millor experiència" i tornar a atraure "les generacions més joves", cosa que passa per "competicions que permetin als millors del món competir durant tota la temporada amb partits emocionants, de principi a fi".

En aquesta línia, un altre punt del decàleg remarca la importància del "diàleg" amb els grups d'aficionats, mesures per "facilitar l'assistència" als partits a domicili i una normativa per a més "qualitat" de les infraestructures per millorar "l'experiència del futbol en directe".

La Superlliga no s'oblida de la importància actual del futbol femení i veu "imprescindible" la seva promoció i desenvolupament, elevant "el seu perfil" i posar-ho "sota el focus juntament amb les competicions masculines", cosa que passa per ampliar "significativament el finançament provinent de competicions europees femenines de clubs" i per inversions "tant al nivell professional com al desenvolupament de la base".

El projecte reitera la importància de cuidar precisament el futbol base, "un pilar essencial", amb la contribució d'"un mínim de 400 milions d'euros anuals destinats a solidaritat, clubs que no participin a la competició i causes socials", xifra que, aclareix, "és més del doble" de la que atorguen les competicions europees actualment. Igualment, detalla la importància de "la transparència en la gestió" d'aquests fons a través de "la supervisió d'autoritats independents".

REICHART: "HEM SENTIT EL TEMOR DELS CLUBS A MANIFESTAR-SE"

Com a darrer punt, la Superlliga parla del "respecte dels valors i normativa de la UE", els quals fan que cap club europeu s'hagi de veure "obligat a sotmetre's a sistemes de resolució de conflictes aliens" a la UE i el seu Estat de Dret, i que la jurisdicció de l'arbitratge esportiu s'hagi de "limitar estrictament a qüestions de naturalesa esportiva". "Qualsevol qüestió jurídica d'una altra naturalesa s'hauria de dirimir en el fòrum adequat. I en tots els casos, sota la supervisió última del sistema judicial de la UE", sentencia.

"En les trobades que hem mantingut fins ara hem pogut sentir el temor dels clubs a manifestar-se públicament contra un sistema en què l'amenaça de sancions s'utilitza per impedir qualsevol intent d'oposició. El nostre diàleg ha estat honest, directe i fructífer, i les conclusions són clares, tant sobre la necessitat de canviar el sistema com sobre la manera de fer-ho", va advertir Bernd Reichart, CEO d''A22'.

A l'espera de la resolució del TSJ de la UE sobre la legalitat i compatibilitat del monopoli d'UEFA sobre el futbol europeu, el directiu assegura que, un cop es doni a conèixer, l'objectiu és presentar a Europa un projecte esportiu sostenible per a les competicions de clubs, obert com a mínim als 27 Estats membres de la UE". "Els problemes són evidents i cal actuar en benefici dels aficionats, jugadors i clubs", ha dit Reichart.

Finalment, el CEO d''A22' ha recordat que els equips són els que "assumeixen tots els riscos empresarials", però que "es veuen freqüentment obligats a quedar-se'n al marge quan es prenen decisions transcendentals per al seu futur, mentre es dessagnen esportivament i financerament ".