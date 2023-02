Piscina / Archivo

Aquest cap de setmana, dies 11 i 12 de febrer, tindrà lloc la vuitena edició del Trofeu Internacional de Natació Adaptada de Barcelona, una competició inclusiva organitzada per la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals (FECPC), que comptarà amb la participació de cinc nedadors de la Federació Catalana d’Esports per a Cecs (FCECS).

Aquesta serà la primera prova de l'any en piscina de 50 metres, i reunirà als millors nedadors paralímpics de l’Estat, 13 en total, els quals buscaran la marca mínima que els permeti participar en el Campionat del Món de Natació que se celebrarà a Manchester el mes d'agost.

PARTICIPACIÓ CATALANA

Catalunya serà la Comunitat Autònoma amb més representació, amb cinc nedadors, gràcies a la participació de Marian Polo (S13), que nedarà 50 metres papallona, 200 papallona i 200 braça; Emma Feliu (S13), que competirà en 100 esquena, 100 lliures, 200 lliures, 50 lliures; Alex Villarejo (S13) nedarà 200 braça, 200 estils, 100 esquena i 100 lliures; Mahamadou Dembelleh (S11) participarà en 50 papallona, 50 lliures, 100 papallona i 100 lliures; i Xavier Carregal (S13) que competirà en 200 estils, 100 braça, 50 papallona i 100 lliures.

LA COMPETICIÓ

Les eliminatòries se celebren al matí amb nedadors amb i sense discapacitat, inclosos en sèries segons el seu temps d'inscripció, els més ràpids en les últimes sèries. Aquesta configuració fa que tots els nedadors paralímpics competeixin contra nedadors del seu mateix nivell, la qual cosa provoca una major competitivitat.

Per la tarda, i ja separant als nedadors paralímpics dels que no tenen discapacitat, es neden les finals.

La classificació per passar a la final i per aconseguir les medalles es farà pel sistema multi-discapacitat per punts, és a dir, cada marca de cada nedador equivaldrà a una puntuació en funció de la classe a la qual formi part i del rècord del món d'aquesta classe. Això permetrà que tots els esportistes competeixin en igualtat de condicions, independentment de la classe a la qual pertanyin.