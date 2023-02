Si hi ha una cita esportiva anual que aconsegueix que el món s'aturi, aquesta, probablement, és la Super Bowl . La final de la lliga nord-americana de futbol americà (NFL) es disputa la matinada d'aquest dilluns 13 de febrer (el partit es posarà en marxa a les 00:30h) entre els Philadelphia Eagles i els Kansas City Chiefs. L' State Farm Stadium de Glendale, a l'estat d'Arizona (amb capacitat per a prop de 72.000 espectadors), és l'escenari triat per a la 57a edició de la competició.

En l'aspecte esportiu, s'enfronten uns Chiefs que s'han acostumat a estar barallant-se per títols recentment i uns Eagles que portaven 4 temporades seguides sense arribar a la final, però que van vèncer en l'última oportunitat de títol que van tenir.

Es podria pensar que els Chiefs, liderats per una de les estrelles de la lliga (el quarterback Patrick Mahomes, tot i tenir només 27 anys, jugarà la seva tercera Super Bowl i acaba de ser escollit MVP de la temporada), són els favorits, ja que amb aquesta de 2023 disputen la seva tercera final en quatre anys, però la veritat és que els pronòstics donen un 44% d'opcions de guanyar tots dos equips. I és que el seu camí fins a la final és idèntic: han arribat fins a l'última estació amb 14 triomfs i 3 derrotes a la temporada.

Però moltes vegades és gairebé més important el partit anterior, i si mirem les finals de conferència, la realitat és que el conjunt de Philadelphia va passar com un cicló per sobre dels San Francisco 49ers (31-7), mentre que els de Kansas City es van haver d'emprar a fons i remuntar un partit que semblava que se'ls escapava davant dels Cincinatti Bengals (23-20).

Els Chiefs han alçat el trofeu Vince Lombardi (el que es dóna als vencedors de la Super Bowl) el 1969 i el 2019, mentre que els Eagles han acabat victoriosos la temporada de la NFL únicament una vegada, el 2017.

MÉS ENLLÀ DE L'ESPORT

Però la Super Bowl ha aconseguit generar debat molt més enllà del que passa al terreny de joc. Reunions familiars i/o d'amics que reuneixen desenes de persones (als Estats Units ia tot el món), una quantitat exorbitada d' apostes, el preu de les entrades, el sempre esperat xou del descans, espots publicitaris gravats expressament per a aquest partit i que costen (i generen) milions de dòlars...

Menjar preparat expressament per veure el partit. Foto: Pexels

Anem per parts; veure el partit s'ha convertit en una experiència que transcendeix el que és esportiu. Reunir-te amb el teu cercle i compartir menjar és habitual, però no només als domicilis, ja que s'organitzen festes multitudinàries. Las Vegas sol ser un punt de trobada d'aquests saraus, però atesa la dimensió mundial que ha aconseguit el partit, fins i tot ha arribat a Catalunya. A Barcelona, sense anar més lluny, locals com els bars irlandesos George Payne i Flaherty's i el Hard Rock Café, entre d'altres, posaran pantalles gegants per veure el partit.

També mereix anàlisi el món de les apostes; de fet, s'espera que la trobada del 2023 signifiqui un rècord absolut. L' American Gaming Association creu que el partit mourà uns 16.000 milions de dòlars. La febre pel joc fa que hi hagi tota mena de quotes, fins i tot qui guanyarà el sorteig per començar a jugar, de quina manera o en quin minut serà la primera anotació... Literalment, es pot apostar a tot.

Aquesta màquina de moure diners que és la Super Bowl queda també reflectit al preu de les entrades per veure el partit. Òbviament, qualsevol final que es preï i de qualsevol competició esportiva de nivell mundial no serà precisament barata. Però si mirem el que costen... les més econòmiques costen 3.280 dòlars (més de 3.050 euros). I no inclouen ni hotel ni desplaçament. Viure'l in situ no és apte per a totes les butxaques.

Rihanna actuarà al descans. Foto: Instagram (@badgalriri)

Però els que accedeixin a l'estadi, a més a més del partit, gaudiran en directe de la música de Rihanna . I és que la cantant de Barbados serà l'estrella del Halftime show , un dels moments més esperats, i que fa que la gespa es converteixi, en qüestió de minuts, en un escenari de primeríssim nivell. Per l'espectacle del descans han desfilat, en les darreres dècades, noms com Michael Jackson, Eminem, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Shania Twain, Christina Aguilera, Diana Ross, Glòria Estefan, Red Hot Chili Peppers i Destiny's Child, entre d'altres.

Per acabar, la Super Bowl també és coneguda per l'enorme moviment comercial que genera. Les millors marques de tot el món acostumen a presentar anuncis a les pauses que hi ha entre jugades, al descans o abans o després del partit. L'any passat, les empreses que volien 30 segons de publicitat durant l'esdeveniment, havien de pagar prop de 6,2 milions de dòlars, segons dades de NBC , empresa que va retransmetre la final del 2022.