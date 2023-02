Kessié, un dels més assenyalats de l'equip, surt a l'onze inicial al partit d'avui. | @EP

El Barça vol seguir en aquest excel·lent estat de forma per aconseguir aquesta nit la victòria i allunyar-se encara més d'un Reial Madrid, que a causa de la seva participació al Mundial de Clubs, no ha pogut disputar la jornada. Si els de Xavi Hernández aconsegueixen derrotar el Villarreal de Quique Setién augmentarien en 11 punts la bretxa que hi ha entre els dos clàssics rivals. Tot apunto a l'estadi de La Ceràmica per rebre el conjunt blaugrana, ja hi ha els onzes confirmats per al matx que es disputarà a partir de les 21:00h i que el retransmet Movistar La Lliga i, simultàniament, DAZN.

El partit té morbo a vessar. D'una banda, serà la primera vegada que el Barça i Quique Setién es vegin les cares al terreny de joc des que la derrota contra el Bayern per 2-8 manés l'exentrenador bètic a buscar fortuna en altres llocs que no fossin ' Can Barça ' . D'altra banda, el Vila-real arriba en mala ratxa després de perdre els dos últims partits contra el Rayo Vallecano i l'Elx , que feia més d'un any que no guanyava, i necessita la victòria més que mai per poder tornar a escalar als llocs europeus . Tot i això, la baixa de Gerard Moreno , el davanter referència i l'estrella de l'equip, obre el camí perquè el 'comandant ' Morales i les dues joves perles del conjunt groguet, Yeremi Pino i Alejandro Baena, agafin les regnes del submarí groc.

Per la seva banda, el Barça manté la baixa d' Ousmane Dembélé i s'hi afegeix la de Busquets , per lesió contra el Sevilla . Al de Badia del Vallès el substitueix un assenyaladíssim Franck Kessié que les últimes setmanes semblava que era a la pista de sortides de l'equip. Avui tindrà l'oportunitat de lluir-se i demostrar que el seu poder físic és valedor d'un forat a la plantilla blaugrana. D'altra banda, juguen els de sempre. Es manté l'esquema de quatre migcampistes amb un Gavi més alliberat i encarat a l'atac i s'espera que Frenkie de Jong sigui la batuta de l'equip. Torna també a la titularitat Alejandro Baldé que va ser baixa en el matx davant del Sevilla per un procés gripal.

ALINEACIONS CONFIRMADES:

Barcelona : Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, A. Baldé; Kessié, De Jong, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowsi.

Vila-real : Pepe Reina; Juan Foyth, Raül Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Capoue, Dani Parejo, Coquelin; Yeremi Pino, José Luis Morales, Alejandro Baena.