Assistència de Lewandowski i gol de Pedri: els blaugranes celebren. Foto: Europa Press

Porteria a zero i victòria del Barça. Això es comença a convertir en una cosa habitual, en què s'espera els caps de setmana del conjunt blaugrana. I és que els de Xavi Hernández segueixen intractables, gràcies, diumenge passat, 12, a un nou triomf per la mínima, aquesta vegada a Vila-real (0-1). Un altre cop, la solidesa defensiva va ser la clau per guanyar (amb un Ronald Araújo omnipresent) i, malgrat que els blaugrana no van poder tancar el matx amb més gols, tampoc van patir en excés.

En una de les darreres visites complicades que li queden a la lliga, el Barça va repetir fórmula dels 4 centrecampistes, amb Franck Kessié en lloc del lesionat Sergio Busquets. El partit va tenir més ritme al primer temps, especialment en una notable primera mitja hora, en què els barcelonistes van marcar l'únic gol gràcies a una magnífica combinació entre Lewandowski i Pedri que va convertir el canari.

La lluita pel control de la pilota, objectiu de tots dos, va fer que el matx s'empassés i veiés com baixava sensiblement el ritme de joc. Així, tots dos van tenir les seves arribades, però les del Vila-real solien morir a Araújo (llevat d'un mà a mà que José Luis Morales va tirar fora). Raphinha va tenir la sentència blaugrana, en connexió una vegada més amb Lewandowski, i el polonès també va poder veure porta.

Els barcelonistes, amb aquest nou triomf, es col·loquen amb 11 punts per sobre del Madrid, que té pendent el matx contra l'Elx ajornat pel Mundial de Clubs. Per la seva banda, dijous que ve 16 els de Xavi tornaran a posar-se en marxa a l'Europa League rebent al Camp Nou el Manchester United.