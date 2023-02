Els Chiefs tornen a ser campions. Foto: NFL



Els Kansas City Chiefs han guanyat la tercera Super Bowl després d'imposar-se als Philadelphia Eagles (35-38) en una entretinguda LVII edició, que es va decidir al final amb un gol de camp de Harrison Butker que va evitar la pròrroga d'un duel amb una meitat per a cadascun dels equips.

El primer temps ja va tenir com a protagonistes Jalen Hurts i Patrick Mahomes , els dos quarterbacks . Tots dos van començar entonats i van liderar en les dues primeres jugades als seus equips a aconseguir touchdowns ; el dels Eagles, anotat pel mateix mariscal de camp, que va demostrar la seva capacitat per córrer tot el matx. El dels Chiefs, per la seva banda, va venir de la mà de l'habitual connexió entre Mahomes i Travis Kelce, encara que ja no tornarien a aparèixer gaire. Els de Philadelphia marxarien al descans guanyat per 24-14.

El segon temps va tenir un clar protagonisme dels Chiefs, que primer van retallar distància i, a l'inici de l'últim quart, se situarien per primer cop al davant al marcador gràcies a un ajustat 27-28. El matx mostraria fins i tot un 27-35, però els de l'estat de Pennsilvània empatarien amb una nova marca i una conversió de dos punts.

Tot i això, quan faltaven 8 segons per al final, un field goal de Butker va servir perquè Kansas City celebrés i Philadelphia es quedés amb la mel als llavis.