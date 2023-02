Jakub Jankto / @EP

L'internacional txec Jakub Jankto , jugador del Getafe cedit a l'Sparta de Praga, ha revelat aquest dilluns públicament que és homosexual, convertint-se en el primer futbolista de LaLiga a anunciar-ho, i ha assegurat que només vol viure la seva vida “en llibertat, sense pors , sense prejudicis, sense violència i amb amor".

"Com tots els altres, tinc les meves fortaleses, tinc les meves debilitats, tinc una família, tinc els meus amics, tinc una feina que ho he estat fent el millor que puc durant anys, amb serietat, professionalitat i passió. Com tots els altres, jo també vull viure la meva vida en llibertat, sense pors, sense prejudicis, sense violència, però amb amor. Sóc homosexual i ja no vull amagar-me" , va assenyalar el centrecampista en un vídeo publicat a les seves xarxes socials.

Jankto, de 27 anys, va fitxar el 2021 pel Getafe procedent de la Sampdoria. Amb el quadre blau va disputar només 14 partits de LaLiga Santander per culpa d'una lesió abans de tornar a la República Txeca l'agost del 2022 després de ser cedit a l'Sparta de Praga. Com a internacional txec, ha disputat 45 partits i ha anotat quatre gols, participant també a l'Eurocopa 2020.

Des del seu club actual van mostrar el seu suport al futbolista. "Jakub Jankto va parlar obertament sobre la seva orientació sexual amb la directiva, l'entrenador i els companys del club fa algun temps. Tota la resta és la seva vida personal. No hi ha més comentaris, no hi ha més preguntes. Tens el nostre suport. Viu la teva vida, Jacob. Només importa", va indicar l'Sparta de Praga al seu compte oficial de Twitter.

El Getafe també es va unir a les mostres d'afecte cap a l'internacional txec. "El nostre màxim respecte i suport incondicional al nostre futbolista Jakub Jankto", va apuntar el club a Twitter.

D'aquesta manera, Jankto es converteix en el primer futbolista a haver jugat a LaLiga que desvetlla que és gai. L'octubre del 2021, el futbolista australià Josh Cavallo va anunciar públicament la seva homosexualitat, una iniciativa de la qual se sentia "feliç" i que esperava que pogués servir d'exemple perquè altres futbolistes també facin aquest pas.