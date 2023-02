La baralla per l'orella torna a posar-se en marxa. Foto: UEFA

Després de més de tres mesos d'aturada, aquest dimarts 14 de febrer torna a posar-se en marxa la Champions League masculina amb els primers partits de vuitens de final. A les 9 del vespre el millor futbol continental tornarà amb les dues primeres cites.

-PSG-Bayern. Sobre el paper, l'eliminatòria més atractiva de totes. Dos candidats al títol viuran el primer assalt de l'eliminatòria al Parc dels Prínceps de París. El matx, però, arriba marcat per les baixes i els dubtes. Se'l perdran, per part local, Renato Sanches i Nordi Mukiele, mentre que més poblada està la infermeria bavaresa, amb noms com Manuel Neuer, Sadio Mané, Lucas Hernández i Noussair Mazraoui.

Falta veure si Leo Messi i Kylian Mbappé, absents a l'últim xoc de lliga, estan a disposició del tècnic Christophe Galtier.

-Milan-Totenham. El campió italià rep els londinencs a San Siro. Igual que passa a l'altra eliminatòria, les absències jugaran un paper crucial i els entrenadors hauran d'estirar fons d'armari per confeccionar els onzes. Els rossoneri tindran les baixes del porter Mike Maignan, Fikayo Tomori, Alessandro Florenzi i Ismaël Bennacer, mentre que els anglesos han viatjat a la Llombardia també sense el seu porter titular, Hugo Lloris, i els migcampistes Yves Bissouma, Ryan Sessegnon i Rodrigo Bentancur per lesió, i Pierre-Emil Hojbjerg, sancionat.