Arne Espeel / Winkel Sport

El món del futbol belga està de dol després que Arne Espeel, un jove porter de 25 anys, a causa d?una mort sobtada. En un partit entre el Winkel Sport B i el Westrozebeke, l'arquer va detenir un penal i de l'eufòria de l'equip es va passar a la desesperació en veure que Espeel es desplomava.

Els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo durant mitja hora, però els esforços no van servir de res i només van poder certificar la seva mort al terreny de joc. L'assistent del Winkel Sport B, Stefaan Dewerchin, va relatar així l'episodi: "La pilota estava encara en joc. El nostre porter s'ha aixecat el més ràpid possible per rebre la pilota, però llavors ha caigut. Ha estat realment terrible de veure”.

"Tots els jugadors s'han dutxat junts després de l'incident. Quan ha arribat el missatge que el nostre porter havia mort, ha estat un cop inusualment dur. Crec que alguns jugadors encara no s'adonen del que ha passat exactament", lamentava.