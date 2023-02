Jankto, durant el vídeo en què anuncia la seva homosexualitat. Foto: Twitter (@jakubjanktojr)

"Hola, sóc Jakub Jankto . Com tothom, tinc les meves fortaleses, tinc les meves debilitats, tinc una família, tinc amics, tinc una feina que he estat fent el millor que he pogut durant anys amb serietat, professionalitat i passió. Com tots , també vull viure la meva vida en llibertat, sense pors, sense prejudicis, sense violència. I amb amor. Sóc homosexual i ja no vull amagar-me". D'aquesta manera, clara, directa i contundent, el futbolista txec anunciava, el 13 de gener passat, la seva homosexualitat. El jugador, de 27 anys, està cedit a l'Sparta de Praga del seu país pel Getafe.

El seu anunci arriba més d'un any després que l'australià Josh Cavallo anunciés el món (l'octubre del 2021), que també és homosexual. La diferència entre tots dos es limita únicament a la lliga en què juguen (Austràlia en el cas de Cavallo, i Txèquia, via Espanya, en el cas de Jankto). Això, doncs, posa el futbol masculí davant del mirall: no hi ha més homosexuals?

"És un pas endavant. Ell diu, i ho aplaudim, que vol viure en llibertat", explica a Catalunya Press Eugeni Rodríguez , activista i president de l' Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya. "És una gran notícia que hagi volgut sortir i dir com viu la seva afectivitat", afegeix Rodríguez.

Tot i això, l'activista destaca que, en el cas del futbol masculí, " anem amb moltíssim retard ". Rodríguez diu que, tant en el cas del futbol com a la resta de disciplines professionals, "les dones sempre han viscut la sortida de l'armari amb més normalitat". De fet, l'activista va més enllà i considera "sospitós" i fins i tot "ridícul que no s'hagin anunciat més casos".

Rodríguez fa una nova crida perquè " tothom visqui com és " i també reflexiona sobre l'enorme quantitat de reaccions positives i de suport que va rebre el txec. "Tothom intenta aprofitar quan hi ha un anunci així per demostrar que està fent els deures", analitza. Sigui com sigui, els seus apunts sobre el tema conclouen amb dues reflexions: està segur que hi ha més futbolistes homes homosexuals i diu que aquest anunci ha de servir per "despertar consciències".

QUINES FUTBOLISTES HAN SORTIT DE L'ARMARI?

I és que si es mira la quantitat d'homes futbolistes que han anunciat la seva homosexualitat, Jankto destaca perquè fa l'anunci estant en actiu. De fet, més enllà del cas de Cavallo vist anteriorment, i que va ser l'últim gran anunci amb una dimensió mundial, hi ha hagut més jugadors que han sortit de l'armari.

El primer que va admetre la seva orientació sexual va ser l'anglès Justin Fashanu, que ho va admetre el 1990, i es va retirar el 1997. El cas del noruec Thomas Berling va ser dolorós, ja que després de 2 anys com a professional, es va retirar per patir homofòbia el 2001. Sis anys més tard arribaria l'anunci de l'alemany Marcus Urban, que feia 16 anys que estava retirat. El francès Olivier Rouyer, professional fins a 1990, va fer l'anunci el 2008.

El 2011 va ser el suec Anton Hýsen, que aniria seguit de dos futbolistes nord-americans (el país amb un nombre més gran de jugadors que han sortit de l'armari), David Testo i Robbie Rogers, a qui seguirien, anys més tard, Collin Martin i Matt Pacifi. L'alemany Thomas Hitzslperger va ser un altre jugador de talla mundial (internacional amb el seu país) que anunciaria públicament la seva homosexualitat després de penjar les botes, el 2014. L'anglès Liam Davis, el sud-africà Phuti Lekoloane, els australians Andy Brennan, Stephen Laybutt i Cavallo i el anglès Thomas Beattie van ser els darrers casos coneguts entre 2010 i 2020.

Fins ara, el 2022, amb 4 casos, ha estat l'any on s'han fet més anuncis públics; el també anglès Jake Daniels, els brasilers Richarlyson i Emerson Ferretti i l'escocès Zander Murray eren els últims... fins que va arribar Jankto.