El Real Madrid rep aquest dimecres 15 de febrer, a partir de les 9 del vespre, l'Elche en un duel corresponent a la jornada 21 de LaLiga (ajornat per la disputa del Mundial de Clubs), amb l'obligació de no punxar, ja que els blancs veuen el Barça a 11 punts. Vinícius Júnior (sancionat) i Thibaut Courtois (lesionat) seran baixa per al xoc.

Els blancs el Santiago Bernabéu ha de continuar sent aquest aliat de l'equip blanc, que encara no ha perdut al feu blanc a la Lliga. I és que el Madrid ha patit a domicili les seves tres derrotes de lliga aquest curs, llastats també per desconnexions i errors de concentració en defensa que han d'aturar abans que sigui tard. "Hem comès errors força banals", va reconèixer Ancelotti a la prèvia davant l'Elx, club davant el qual no perden a la Lliga des de la 1977-1978.

Els il·licitans, per la seva banda, arriben al Bernabéu després d'haver sumat la primera victòria al campionat, però molt necessitats de punts. Colistes, els blanc-i-verds sumen 9 punts, 10 menys que el penúltim i són a 12 punts de la salvació.