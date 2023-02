Foto: Europa Press



El FC Barcelona té aquest dijous 16 de febrer, a partir de les 18:45h, un test d'alçada i amb molt en joc davant el Manchester United , a l'anada de setzens de final de l'Europa League. El partit, no obstant, té aroma de Champions , ja que enfronta dos gegants del continent.

Els de Xavi Hernández han complert amb la il·lusió que generava, pel nou projecte i els fitxatges, però li va costar enlairar-se i pel camí va caure de la màxima competició continental. Per segon any seguit, el gran objectiu de ser campió d'Europa, per última vegada el 2015, es va esfumar, però el de Terrassa sí que ha tornat la confiança i el joc al Barça que va agafar el novembre del 2021.



El cartell de l'eliminatòria contra el United treu aquesta etiqueta secundària a la competició i dóna a l'equip culer l'opció de reivindicar-se a Europa. El Barça arriba llançat en joc i resultats a aquest nou examen, amb un estil que li funciona i la millor defensa en molts anys. En sessió de tarda, un dijous com no volia, el conjunt blaugrana haurà de treure tot això davant d'un United també crescut i en dinàmica semblant.

Els blaugranes, doncs, afronten aquest tram decisiu de la temporada amb el joc que buscava des de fa molt gràcies a un centre del camp actiu i una defensa de primeríssim nivell. Tot i això, toparan davant d'un conjunt mancunià que també està en plena forma i que és tercer a la lliga, a 5 punts dels colíders, Manchester City i Arsenal.