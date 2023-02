Raphinha va marcar el 2-2 definitiu. Foto: Europa Press



El Barça va empatar amb el Manchester United (2-2) a l'anada del play-off per assolir els vuitens de final de l' Europa League en un partit esbojarrat i divertit al Camp Nou que deixa oberta l'eliminatòria per tornar a Old Trafford . Tot i que els blaugrana no tindran avantatge a Anglaterra i hauran de guanyar per passar (sigui als 90 minuts, la pròrroga o els penals), sí que van demostrar capacitat de reacció i van millorar la imatge que havien donat en les seves últimes compareixences europees.

La primera part va ser d'un ritme alt, amb ocasions per a tots dos equips, però tota la producció ofensiva es va concentrar en els segons 45 minuts. Marcos Alonso va avançar els blaugrana amb una rematada de cap al segon pal a la sortida d'un córner (va dedicar el gol al seu pare, recentment mort), però els visitants van remuntar en poc més de 5 minuts, amb un gol de l'efervescent Marcus Rashford i un autogol desafortunat de Jules Koundé .

Contra les cordes ia punt d'encaixar algun gol més, el quadro de Xavi Hernández va trobar aire al 2-2 de Raphinha, el millor dels seus, en una centrada enverinada. Amb el partit completament boig, el conjunt culer va poder fer el tercer amb Ansu Fati o un altre autogol de Casemiro , que el pal va evitar.

Els locals van reclamar un penal per mà, com al primer temps un altre sobre Jordi Alba, tot i que els mancunians també van protestar una jugada a la vora de l'àrea sobre Marcus Rashford que podria haver significat l'expulsió de Koundé.

Sigui com sigui, els blaugranes aniran a Anglaterra sense Pedri , lesionat, ahir, ni Gavi , que va veure una targeta que li comporta sanció. Tampoc estarà Ousmane Dembélé i encara s'ha de veure la disponibilitat de Sergio Busquets .