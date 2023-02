L'històric club anglès suma un nou pretendent després d'haver rebut una oferta d'un empresari britànic. | @EP

Que els interessos dels empresaris de Qatar passen per invertir en clubs de futbol europeus no és cap novetat. En els últims hem pogut contemplar com xeics acabalats decideixen injectar sumes desoribitades de diners a l'economia futbolística. L'exemple més clar és el de Nasser Al-Khelaïfi, president del PSG , que està darrere de les incorporacions multimilionàries de superestrelles de l'esport rei com Leo Messi, Neymar Jr. o Kylian Mbappé.

El xeic qatarià, Jassim Hamal Al Thani, de la família reial de Qatar, ha confirmat en un comunicat de premsa que “ ha fet una oferta pel 100% del Manchester United Football Club” . L'oferta se suma a la proposta de compra realitzada anteriorment per l' empresari britànic Jim Ratcliffe . Els propietaris del club, la família Glazer, va anunciar l'any passat que estaven oberts a ofertes per la titularitat de l'empresa.

D'acord amb el comunicat, Al Thani, vol gestionar l'adquisició a través de la seva Nine Two Foundation : " l'oferta contempla tornar el club a la seva antiga glòria, tant dins com fora de les pistes" , ha assegurat el qatarià.

ARABI SAUDÍ ES PODRIA SUMAR

Tal com ha apuntat el diari britànic Daily Telegraph, l'Aràbia Saudita també estaria interessada a entrar a les negociacions per l'adquisició del club anglès. El ministre d'esports i el príncep, Abdul-Aziz bin Turki, ha confirmat el seu interès. Un interès que tampoc no és sorprenent. L'any passat, Mohammad bin Salman va aconseguir el control del també club britànic, Newcastle, que es va convertir en l'equip més ric del món després d'assolir un patrimoni de 368.000€, una xifra insòlita fins ara.