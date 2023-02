El cadàver de l'exfutbolista del Màlaga, Christian Atsu, ha estat trobat entre els enderrocs del seu habitatge, prop de dues setmanes després dels terratrèmols al sud de Turquia. | @EP

El cadàver del futbolista ghanès Christian Atsu ha estat trobat entre els enderrocs del seu habitatge, prop de dues setmanes després dels terratrèmols del 6 de febrer al sud de Turquia, segons ha confirmat el seu agent Nana Sechere.

"Em dol anunciar que, tristament, el cos de Christian Atsu ha estat recuperat aquest matí", ha assenyalat Sechere a través del seu compte en la xarxa social Twitter, en el qual ha traslladat les seves "profundes condolences a la família i éssers estimats".

"M'agradaria aprofitar aquesta oportunitat per donar les gràcies a tothom per les seves pregàries i suport", ha indicat, abans de demanar "respecte a la privadesa de la família durant aquests difícils moments".

Per la seva banda, el club de futbol Hatayspor, pel qual jugava, ha indicat que el cos del futbolista serà enviat pròximament a la seva localitat natal a Ghana per als funerals. "No t'oblidarem, Atsu. Ves-te'n amb pau. No hi ha paraules per a descriure la nostra tristesa", ha apuntat.

La confirmació de la mort d'Atsu --que va passar prèviament per les files del Màlaga, el Chelsea i el Newcastle-- arriba després de la confusió entorn del seu presumpte rescat, que va ser anunciat el 7 de febrer pel vicepresident del club, Mustafá Ozar. No obstant això, el Hatayspor i l'agent del jugador van indicar un dia després que en desconeixien el parador.

Així, el metge del Hatayspor, Gurbey Kahveci, va afirmar que els havien informat que Atsu havia estat traslladat a l'hospital, però que quan el van anar a veure "no hi era". El futbolista estava desaparegut arran del sisme juntament amb el director esportiu del conjunt de la Superliga turc, Taner Savut.