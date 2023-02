Ja s'han confirmat les alineacions per al partit que es preveu dur, ja que enfronta dos rivals directes per a la salvació. | @EP

Enfrontament directe a les últimes posicions de la classificació. L'Espanyol visita avui el cuer de la Lliga, l'Elx. Els de Diego Martínez només poden pensar a portar els tres punts de tornada a Barcelona. A priori, el cuer de la classificació hauria de ser un conjunt al qual haurien de poder vèncer en un matx molt important per als periquitos perquè és un rival directe per a la salvació.

Els de Cornellà han volat a terres il·licitanes amb les baixes de Cabrera, suspès per expulsió, César Montes i Fernando Calero a la defensa. Hi ha fins a cinc cares noves a l'onze titular. El tècnic periquito haurà de moure fitxes a la defensa per poder suplir les baixes. L'aposta més clara sembla passar per endarrerir José Gragera a la línia defensiva en què l'acompanyarà Sergi Gómez, que suplirà la baixa de Calero. També reapareix a la porteria Fernando Pacheco. En poques hores sortirem de dubtes i veurem si l'aposta defensiva de Martínez serveix per millorar els resultats de les jornades passades, han sumat únicament un punt dels últims nou. També segueix de baixa l'estrella de l'equip i líder de l'ofensiva periquita, Joselu. A priori, seran Braithwaite i Javi Puado qui portin les regnes de l'atac, en què s'estrena a la titularitat un assenyalat Denis Suárez, que segueix sense donar el cent per cent del seu rendiment des de la seva arribada al mercat hivernal.

Els de Pablo Machin estan obligats a capgirar la truita a la competició si volen romandre-hi la temporada següent. Tan sols han aconseguit una victòria de les 21 jornades disputades, després de superar el Vila-real. Tornen al seu estadi, el Martínez Valero, després de veure's completament superats pel Reial Madrid, en una gran derrota per 4-0. Els il·licitans compten amb la baixa del seu jugador insígnia i referència golejadora, Pere Milla. Lucas Boyé haurà de ser l'encarregat de posar els gols al marcador per part de l'Elx. A més, habitual defensa de 5 i torna a l'onze Omar Mascaller que, juntament amb Gerdard Gumbau, seran els cervells de l'equip.

ALINEACIONS CONFIRMADES

Elx: Edgar Badia; Palaus, Enzo Roco, Magallán, José Angel Carmona; Omar Mascarell, Gumbau, Fidel, Ponce; Lucas Boyé

Espanyol : Fernando Pacheco; Oscar Gil, Gragera, Sergi Gómez, Brian Oliván; Vini Souza, Darder, Denis Suarez; Ruben Sánchez Saez, Puado, Braithwaite

La pilota començarà a rodar a les 14.00 hores, al Martínez Valero, on s'han desplaçat prop de 500 aficionats espanyolistes. El partit es retransmet a DAZN La Lliga.