Lewandowski i de Jong celebren el gol del polonès. Foto: Europa Press



El FC Barcelona va vèncer amb certa comoditat (2-0) el Cádiz el diumenge 19 de febrer a la jornada 22 de LaLiga Santander celebrada a l'Spotify Camp Nou, amb dos gols seguits just abans del descans, de Sergi Roberto i Robert Lewandowski, per tornar la renda de 8 punts al seu lideratge i mantenir la inèrcia abans de visitar Old Trafford.

L'equip de Xavi Hernández va aprofitar aquest arreó en què el quadro andalús va regalar enrere, distraccions que van donar tranquil·litat als locals, amb un Ferran Torres molt protagonista tot i no marcar. El Cadis va empènyer al tram final (arribant a tocar el gol diverses vegades), però el Barça va signar el seu partit 17 amb porteria a zero i va respondre al triomf del Reial Madrid a Pamplona.

En una bona primera meitat, quan el matx estava al seu moment àlgid, un efervescent Ferran Torres se'n va anar de tres rivals per ficar un centre a l'àrea que va rematar primer Lewandowski, però el va treure sota pals Iza, i en segona instància Sergi Roberto ja a la xarxa (1-0). Aleshores, el Barça es va recordar de la consigna de Xavi de no especular, el Cadis va pensar aviat al descans i Lewandowski en va caçar una a la frontal per al 2-0.

Les revolucions del matx van baixar notablement a la segona meitat, fins al punt que les ocasions de gol més clares van ser dels visitants.