Rafa Nadal , tres vegades guanyador del Laureus, està nominat per al Premi Laureus a l'Esportista Mundial de l'Any, després de guanyar l'Open d'Austràlia i Roland Garros el 2022, els seus triomfs 21 i 22 en un 'gran'. Nadal es va convertir en el quart jugador, juntament amb Roy Emerson, Rod Laver i Novak Djokovic, a guanyar els quatre 'grans' almenys dues vegades.

Nadal s'enfrontarà pel guardó als futbolistes Lionel Messi i Kylian Mbappé , el bicampió del món de Fórmula Uno Max Verstappen, l'estrella del salt amb perxa Mondo Duplantis i l'MVP de les Finals de l'NBA Stephen Curry.

Per part seva, Carlos Alcaraz està nominat al Premi Laureus a la Revelació Mundial de l'Any després de guanyar l'US Open i convertir-se en el número 1 mundial masculí més jove de la història, amb 19 anys, 4 mesos i 6 dies. Com a rivals tindrà la campiona de Wimbledon Elena Rybakina, el campió mundial de 100 metres tanques Tobi Amusan, el patinador artístic Nathan Chen, el guanyador del Masters Scottie Scheffler i la selecció de futbol del Marroc, primera nació africana a assolir les semifinals del Mundial .

SETENA NOMINACIÓ DEL REIAL MADRID

Sota la direcció de Carlo Ancelotti, el Reial Madrid va conquistar la catorzena Lliga de Campions, cinquè èxit en nou anys. Va ser també la quarta Lliga de Campions d'Ancelotti com a entrenador i el conjunt blanc també va guanyar el seu 35 títol de LaLiga Santander i la Supercopa d'Espanya. És la setena nominació per al Premi Laureus a l'Equip Mundial de l'Any.

El Reial Madrid competeix amb les seleccions de futbol d' Argentina , guanyadora del Mundial de Qatar 2022, i la femenina d'Anglaterra, campiona d'Europa, Golden State Warriors, campió de l'NBA, Oracle Red Bull Racing i la selecció masculina de rugbi de França , que va aconseguir el títol del Sis Nacions després de 12 anys d'espera.

Per la seva banda, la capitana del FC Barcelona, Alexia Putellas , està nominada per segon any consecutiu com a Millor Esportista de l'Any després de guanyar dues vegades consecutives la Pilota d'Or. Putellas va guanyar els 30 partits de Lliga de la temporada 2021-22 i va ser la màxima golejadora, amb 11 gols, a la Lliga de Campions.

Putellas pugnarà pel guardó amb les atletes guanyadores de medalles d'or Shelly-Ann Fraser-Pryce i Sydney McLaughlin-Levrone, la número 1 del tennis mundial Iga Swiatek, la millor nedadora nord-americana Katie Ledecky i la guanyadora absoluta de la Copa del Món de esquí Mikaela Shiffrin.

Entre els preseleccionats per al premi a la millor reaparició figuren el golfista Tiger Woods , que va tornar a jugar al Masters 14 mesos després d'un greu accident de cotxe, i Christian Eriksen, de tornada al futbol després de patir una parada cardíaca al camp durant un partit de l'Eurocopa 2020 amb Dinamarca.

Els sis nominats de cada categoria Laureus són elegits per votació del Panell de Nominació dels Mitjans Laureus, compost per 1.400 dels principals periodistes esportius, editors i locutors de tot el món, excepte en el cas de les llistes del Premi Laureus a l'Esportista Mundial amb Discapacitat i el Premi Laureus a l'Esport per al Bé, elegits per panells d'especialistes.