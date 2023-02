Amancio Amaro / @EP

L'exfutbolista gallec Amancio Amaro , campió d'Europa amb el Reial Madrid, del qual era el seu actual president d'Honor, i amb la selecció espanyola, ha mort als 83 anys, segons ha confirmat aquest dimarts el conjunt madridista.

"El Reial Madrid CF, el seu president i la seva Junta Directiva lamenten profundament la mort d'Amancio Amaro, president d'Honor del Reial Madrid i una de les grans llegendes del nostre club i del futbol mundial", ha indicat el club en un comunicat.

El 14 vegades campió d'Europa va expressar "els seus condols i el seu afecte a la seva dona Consuelo, els seus fills Óscar, Belén, Amancio, Patricia, Marcos i Claudia, el seu germà Joan Carles, els seus néts i tots els seus familiars, companys i éssers estimats".

"Amancio Amaro serà recordat per tots els madridistes i per tots els aficionats al futbol com un dels grans mites d'aquest esport . El Reial Madrid fa extensius els seus condols a tot el madridisme. Descansi en pau", ha sentenciat el Reial Madrid.

Amancio està considerat com un dels millors extrems de la història del futbol espanyol i una de les llegendes del conjunt merengue en què va llaurar gran part de la seva carrera i amb què va conquistar la Copa d'Europa, la sisena per a l'entitat, al any 1966, amb el denominat Real Madrid Ye-Ye .

El gallec, fitxat el 1962 procedent del Deportivo de La Corunya, va estar durant 14 temporades al club madrileny , que el va tenir "sempre un exemple per al madridisme i per a tothom de l'esport" i que l'any passat l'havia nomenat nou president d'Honor per ocupar el buit deixat per un altre mite com Paco Gento, mort a principis del 2022.

Amancio Amaro va jugar 471 partits amb la samarreta del Reial Madrid, on va guanyar nou títols de Lliga, tres Copes i, sobretot, la Copa d'Europa del 1996 a l'Estadi Heysel de Brussel·les on va marcar l'1-1 del triomf per 2-1 davant el Partizán de Belgrad. En total, va anotar 155 punts.

A més, el davanter gallec també va tenir protagonisme amb la selecció nacional, amb què va ser històric campió d'Europa l'any 1964 davant l'URSS al Santiago Bernabéu, amb l'anècdota que durant molts anys es va creure que havia estat l'autor del passi del 2-1 obra de Marcelino per un error al muntatge del partit, quan havia estat Chus Pereda. El corunyès, que aquell any va ser a més tercer en la votació a la Pilota d'Or, va vestir la 'Roja' durant 42 partits, marcant onze gols i disputant el Mundial d'Anglaterra del 1966.

Després de deixar el futbol, Amancio va ser protagonista al Reial Madrid pel seu paper al filial, el Castella, amb què va guanyar la temporada 1983-1984 el títol a la Segona Divisió, per davant d'un altre filial com el Bilbao Athletic, i on va ser el forjador de la famosa 'Quinta del Voltor'.

"Pel que representa i la difusió de valors en tota la seva trajectòria, Amancio és un dels millors jugadors de la nostra història i un dels millors extrems del futbol mundial. Va ser company de Paco Gento a la final de la Copa d'Europa del 1966 i Paco, i per descomptat Alfredo di Stéfano, estaran orgullosos. T'has guanyat l'afecte de tots els que estimem aquest club i el respecte i l'admiració de tots els aficionats", va recalcar Florentino Pérez , president del Reial Madrid, el dia que l?Assemblea del club va triar el gallec com a nou president d?Honor.