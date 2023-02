Celebració d'una diana del Reial Madrid / @EP

El Reial Madrid ha deixat aquest dimarts encarrilada la seva eliminatòria de vuitens de final de la Lliga de Campions , després de vèncer (2-5) i noquejar el Liverpool a Anfield, amb una exhibició de 'pegada' i caràcter, després d'una primera meitat excel·lent de Vinicius, que va sostenir un equip blanc que va créixer després del descans per enfortir la seva condició de campió i perllongar el seu idil·li amb la màxima competició continental.

Els blancs van sobreviure a uns primers minuts d'infart i molt poder del Liverpool, recolzat per la seva gent i en què va deixar amb l'aigua al coll el Reial Madrid, amb un 2-0 en només 14 minuts i error inclòs de Thibaut Courtois al segon gol. Però Vinicius , que va completar una actuació brillant i va celebrar un doblet a la primera part, va ensorrar el seu equip i va deixar amb vida els seus, igualant al descans.

A la represa, els merengues van mostrar la seva millor cara, més endollats en un matx 'calent' als futbolístic. Luka Modric va ser el guia que no es va veure al primer temps, donant més sentit a tot el que feien els blancs. Militao i Benzema , amb un doblet, van catapultar un Reial Madrid que va tornar a demostrar personalitat en una altra gran nit europea.

Els d'Ancelotti van sortir una mica desdibuixats i menys connectats que els 'reds', pujats també per l'empenta inicial habitual a Anfield. La por escènica va jugar una mala passada als merengues, que van veure com, en un inici vertiginós, el Liverpool s'avançava amb un cop de taló estel·lar de Darwin Núñez, després d'una passada mesurada de Mohamed Salah des de la dreta.

El gol prematur va donar solidesa als locals, còmodes en el ritme vertiginós que van proposar des del principi. I en un altre error al centre del camp d' Eduardo Camavinga, els 'reds' van sortir en tromba i Carvajal va servir una pilota complicada a Courtois, que després de controlar amb el pit, va fallar amb Salah tan a prop que va recollir la pilota per enviar la pilota al fons de les malles sense oposició. El Reial Madrid es quedava gairebé noquejat, contra les cordes.

I en aquest estat d'incertesa, Vinicius va aparèixer quan més el necessitava el seu equip, per treure's de la màniga una fuetada, ja dins l'àrea per l'esquerra, per batre un Alisson que no va poder fer res. Els blancs no es van tornar 'bojos' per acostar-se al marcador, guiats per un davanter brasiler que tirava del carro. Però després d?una contra fallida pel carioca, el Liverpool va tenir una altra clara amb una internada per la dreta, per on més patien els d?Ancelotti, que Salah no va poder rematar de ple, gairebé sobre la línia de gol.

Aquesta jugada va deixar la mala notícia per als madridistes de la lesió de David Alaba , substituït per Nacho Fernández a l'equador de la primera meitat. Després d'aquesta aturada, els blancs van gaudir de dues bones ocasions. La primera en un altre córner aïllat, després d'un rebuig, amb un altre xut ràpid que va detenir amb mà dura Alisson. I després, Fede Valverde no va connectar bé la pilota després d'una bona deixada de Rodrygo de taló a la frontal.

I si un error de Courtois va donar molt avantatge a un Liverpool llançat, Alisson també va fallar a la sortida de la pilota, colpejant amb Vinicius tan a prop que l'esfèric va rebotar al carioca i va ser directe a la meta 'xarxa'. El doblet del brasiler igualava l'atractiu i vertiginós envit a Anfield, que podria haver marxat 2-3 al descans si els blancs haguessin culminat una altra 'espantada' de Valverde per habilitar Vinicius. Aquest va cedir sense oposició a Rodrygo , el tret del qual va escurçar sobre la línia Alisson, en la més clara dels madridistes.

Al contrari que amb el xiulet inicial, el Reial Madrid va arrencar més entonat i va poder celebrar la remuntada momentània amb una falta lateral que va servir amb potència des de l'esquerra i que Militao va rematar sense marcatge, per silenciar Anfield. I faltava per aparèixer un Benzema sense massa presència fins al minut 55, quan va connectar amb Rodrygo a la frontal per tirar una mica forçat, però la fortuna va portar la pilota a colpejar a Gomez i va ser directe a la porteria i donar un avantatge de dos gols a els blancs.

El '9' francès va anar creixent, juntament amb un Luka Modric que va donar la seva millor versió a la segona meitat, i va tornar a ser protagonista a l'enèsim exemple d''enganxada' dels blancs. El croat va llançar l'enèsima contra perquè Vinicius enfilés l'àrea 'xarxa', servint Benzema, que va tenir temprança per retallar Alisson i batre'l a porteria buida, completant la maneta blanca.

L'avantatge poderós va permetre al Reial Madrid fer el partit en formol i defensar el seu important triomf a Anfield, també amb els canvis per repartir minuts, tenint en compte que aquest dissabte rebran l'Atlètic de Madrid. Aquest històric 2-5 allarga la positiva dinàmica dels madridistes contra el Liverpool, que no guanya els merengues des del 2009. Els d'Ancelotti deixen encarrilada una eliminatòria que viurà la tornada el 15 de març al Santiago Bernabéu.