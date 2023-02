Foto: Twitter (@sedisbasquet)

Aquest dimecres 22 de febrer serà un dia històric per al bàsquet català . I és que el Cadí la Seu jugarà, per primera vegada a la història, uns quarts de final de l' Euro Cup . L'equip de Jordi Acero s'ha colat entre les 8 millors de la competició i buscarà, davant el Galatasaray turc, l'accés a la Final 4 .

Amb el dubte de la base Laura Peña i sense Ari Pujol, desvinculada de l'entitat, les de l'Alt Urgell tindran a l'altra banda de la pista un equip ideat per guanyar l'Eurolliga ia qui tothom dóna com a favorit de cara a l'eliminatòria.

"Volem treure el millor resultat possible per anar a Istanbul", va apuntar l'entrenador del Sedis a la prèvia del matx, assegurant que volen protagonitzar un bon partit per a la seva afició. Les turques són terceres a la seva lliga, amb un balanç de 15 triomfs i 3 derrotes, idèndic saldo al del Fenerbahçe, i una victòria menys que les líders, el Çukurova.

La trobada es posarà en marxa a les 7 de la tarda i es podrà veure en directe a Esport3 .