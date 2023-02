Casemiro i Gavi al partit d'anada de l'Europa League / @EP

Va arribar el moment de la veritat per als de Xavi Hernández. Després de deixar en taules en partit d'anada amb un 2-2 al marcador, el Barça visitarà aquest dijous Old Trafford per enfrontar-se al Manchester United a la tornada de setzens de l'Europa League (21.00 hores / Movistar Lliga de Campions). No serà un partit senzill, ja que es preveu que hi hagi un ple al 'Teatre dels Somnis' per encoratjar el seu equip, que ha millorat molt des de l'entrada de Ten Hag i la marxa de Cristiano Ronaldo.

SENSE PEDRI NI GAVI

Aconseguir el bitllet per a vuitens no serà gens fàcil si tenim en compte que al centre del camp hi faltaran dues peces fonamentals: Pedri i Gavi. El de Tenerife es va lesionar en el partit d'anada i estarà allunyat dels terrenys de joc durant un mes com a mínim, mentre que el del planter complirà partit de sanció per acumulació de targetes. Tampoc hi haurà Dembélé, que segueix lesionat del recte anterior de la cuixa i no estarà disponible fins a mitjans de març.

Per contra, el tècnic egarenc recupera Sergio Busquets . El capità s'ha recuperat a temps del seu esquinç al turmell i estarà disponible per a aquesta nit. Tot i això, amb l'absència dels dos joves, falta veure quin plantejament farà Xavi: si optarà pel 4-4-2 que sol utilitzar en els partits "grans" o bé pel 4-3-3.

Per a la causa ha recuperat Ferran Torres . El davanter valencià va quallar un molt bon partit contra el Cadis i li va permetre recuperar part de la confiança perduda durant els darrers mesos.

UN MANCHESTER UNITED REFORÇAT

Els 'diables vermells' arriben confiats al partit després de donar una exhibició de potència i enganxada a l'Spotify Camp Nou. Liderats per un Rashford superlatiu, l'equip d'Erik Ten Hag va saber imposar el ritme vertiginós de la Premier League al partit, cosa a què estan acostumats, a diferència dels blaugranes.

"El partit d'anada va ser un molt bon partit, jugats al màxim nivell per dos equips ofensius que volen pressionar alta i tenir la pilota. El resultat va ser bo per a nosaltres. Per demà tinc un pla, una idea però ja es veurà sobre el camp ", comentava l'entrenador a la roda de premsa.

A més, jugaran a casa, un estadi en què s'han tornat forts en els últims temps: no perden des del 8 de setembre passat, quan van caure per la mínima davant de la Reial Societat en un partit de la fase de grups de l'Europa League.

Per al partit, el United recupera diversos jugadors que no van estar disponibles a l'anada: Lisandro Martínez i Marcel Sabitzer, que complien un partit de sanció, mentre que Ten Hag espera recuperar els lesionats Anthony i Harry Maguire.

UNA "MOSSEGADA" NECESSARI

La situació econòmica del Barça és coneguda per tots i aconseguir diners sembla com una cosa imprescindible. És per això que avançar a l'Europa League és pràcticament obligatori, per més que els guanys no siguin els mateixos.

De fet, guanyar l'Europa League suposaria per al club blaugrana uns ingressos propers als 15 milions d'euros: 500.000 euros pels setzens; 1,2 milions pels vuitens; 1,8 milions pels quarts; 2,8 milions per les semifinals; 4,6 milions per classificar la gran final i un bonus extra de 4 milions en cas de guanyar el trofeu.

Als objectius inicials del Barça constava arribar com a mínim als quarts de final de la Champions Legaue, però quedar-se a l'Europa League li va suposar una pèrdua de 12 quilos... per això guanyar la competició seria l'única manera de cobrir aquesta predicció fallida.