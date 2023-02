El jugador del Masnou. Foto: Twitter (@rickyrubio9)

Entre el 25 d'agost i el 10 de setembre del 2023 es disputarà el Mundial de bàsquet masculí a les Filipines, el Japó i Indonèsia. La selecció espanyola defensarà el títol conquerit el 2019, i un dels noms que podria entrar a la convocatòria és Ricky Rubio.

El base dels Cleveland Cavaliers ha estat més d'un any fora de les pistes per una lesió de genoll i, en una entrevista recent concedida a la web de la FIBA, ha confessat que “si estic sa, m'agradaria jugar-ho”, en referència al campionat del món.

"Cada dia em trobo millor. Ha estat un temps llarg fora de les pistes, així que estic realment feliç per poder estar fent el que més m'agrada. És frustrant estar lesionat, i segons et vas fent gran vas veient les coses de manera diferent , de manera més madura. Vols tornar en la millor manera possible i gaudir d'aquest esport tant com puguis", va afegir.

Rubio va elogiar el seleccionador estatal, Sergio Scariolo, i alguns dels components del combinat, com els germans Hernangómez, que igual que ell juguen a la NBA.