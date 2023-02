Márquez, durant la presentació del vostre equip. Foto: Twitter (@marcmarquez93)

A un mes vista de l'inici del mundial 2023 de MotoGP, Marc Márquez es mostra ambiciós. El pilot de Cervera ha dit, durant la compareixença de presentació de l'equip Repsol Honda, que "aquest any hem de parlar de guanyar el títol", mostrant-se ambiciós.

L'última victòria de Márquez al campionat del món de la màxima cilindrada es remunta al 2019, ja que, des d'aleshores, ha estat molt llastat per les lesions. Després de l'hegemonia de Cervera, Joan Mir (el seu company d'equip), Fabio Quartararo i Pecco Bagnaia han aconseguit el títol mundial.

"Hem de conviure amb la pressió, més si tens mentalitat de guanyador, la pressió et fa treure un punt més. L'últim any vaig trobar a faltar la pressió i m'autopressionava, pensant en resultats realistes. No ha començat el Mundial, però la història d'aquest equip ho diu tot, hem de parlar de títol. Aquesta és la il·lusió", va afegir.

El Mundial 2023 s'engegarà amb el Gran Premi de Portugal el diumenge 26 de març.