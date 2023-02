Sergio Ramos amb la Selecció Espanyola / @EP

El defensa del París Saint-Germain, Sergio Ramos, ha anunciat aquest dijous el seu "adéu" a la selecció espanyola perquè el seleccionador, Luis de la Fuente, li ha comunicat aquest mateix dia que "no compta ni comptarà" amb ell "independentment" del nivell que pugueu mostrar".

"Seguiré animant el meu país des de casa amb l'emoció del privilegiat que ha pogut representar-lo orgullós 180 vegades. Gràcies de cor a tots els que sempre vau creure en mi!", va escriure a les seves xarxes socials, acompanyant una carta en què relata aquest sorprenent "fi de recorregut" després de parlar amb De la Fuente.

COMUNICAT ÍNTEGRE

"Ha arribat l'hora, l'hora de dir adéu a la Selecció, la nostra estimada i emocionant Roja. Avui he rebut la trucada de l'actual Seleccionador que m'ha comunicat que no compta i que no comptarà amb mi, independentment del nivell que pugui mostrar o de com continuï la meva carrera esportiva.



Amb molt de pesar, és el final d'un recorregut que esperava que fos més llarg i que acabés amb un sabor boca millor, a l'alçada de tots els èxits que hem aconseguit amb la nostra Roja. Humilment, crec que aquesta trajectòria mereixia acabar per una decisió personal o perquè el meu rendiment no estigués a l'alçada del que mereix la nostra Selecció, però no per qüestió de l'edat o d'altres raons que, sense haver-les sentit, he sentit. Perquè ser jove o menys jove no és una virtut o un defecte, només és una característica temporal que no necessàriament està relacionada amb el rendiment o la capacitat. Miro amb admiració i enveja Modric, Messi, Pepe… l'essència, la tradició, els valors, la meritocràcia i la justícia al futbol.



Lamentablement no serà així per a mi, perquè el futbol no sempre és just i el futbol mai no és només futbol.



Per tot això ho assumeixo amb aquesta tristesa que vull compartir amb vosaltres, però també amb el cap molt alt i molt agraït per tots aquests anys i per tot el vostre suport. M'emporto records inesborrables, tots els títols que hem barallat i celebrat tots junts i el gran orgull de ser el jugador espanyol amb més internacionalitats. Aquest escut, aquesta samarreta i aquesta afició, tots vosaltres, m'heu fet feliç. Seguiré animant el meu país des de casa amb l'emoció del privilegiat que l'ha pogut representar orgullós 180 vegades. Gràcies de cor a tots els que sempre vau creure en mi!"