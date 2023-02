Casemiro i Lewandowski / @EP

El Manchester United va eliminar aquest dijous el FC Barcelona al 'play-off' de l' Europa League al guanyar (2-1) en el partit de tornada a Old Trafford, després de l'empat del Camp Nou a l'anada, en un duel que els blaugranes van començar molt bé, avançant-se al marcador, fins a dissoldre's en una nova segona part per oblidar que va fer reviure els malsons europeus.

El Barça segueix abonat a patir a Europa ia dir adéu massa aviat. I, per segona campanya consecutiva, aquesta eliminació és a la Lliga Europa, la segona competició continental. Segueixen els malsons, aquesta vegada al 'Teatre dels Somnis' de Manchester, i al Barça encara no li dóna per fer-se amb l'elit europea, ni tan sols a la 'cara B'.

Al FC Barcelona queda lluitar per LaLiga Santander, on són líders sòlids, i per la Copa del Rei. Però, a Europa, aquest adéu a la Lliga Europa se suma al que van dir anteriorment a la Lliga de Campions. La imatge va millorar alguna cosa, sí, i cert és que aquesta cruïlla feia olor de 'Champions' i que el United estava en el seu millor moment. Però el Barça va viure una altra decepció.

Un cop es van veure a baix al marcador, amb el gol d'Antony al 73', al Barça li va costar tancar el United a la seva àrea. Tot just va tenir ocasions l'equip de Xavi Hernández, que va intentar reaccionar a la banda però els seus canvis no van donar fruits. L'únic que va aprofitar el temps, sortint des de la banqueta, va ser un Ferran Torres que va fer un gran partit contra el Cadis i que va ser millor, en els 20 minuts que va jugar, que un Raphinha espès i gris que va donar relleu.

De fet, una centrada de Ferran Torres que no va poder rematar bé de cap Ansu Fati, arribant més ben col·locat Robert Lewandowski per darrere, va ser l'oportunitat més clara per a un Barça en el temps afegit, tenint en compte que amb prou feines es va poder jugar. entre canvis i dos lesionats al United- després del 2-1 que va capgirar el partit i l'eliminatòria.

Sense Pedri ni Gavi, el Barça podia patir al centre del camp. Semblava no ser així, ja que el domini de la pilota va ser en general per als blaugranes, que amb Sergio Busquets de tornada van trobar un far per guiar-se, donant llibertat a Frenkie De Jong i Franck Kessié, que no va desentonar. Però no és Gavi, ni de bon tros Pedri.

El Barça va tenir dues cares a Old Trafford. A la primera part, en què Robert Lewandowski va avançar els blaugranes des del punt de penal, van tenir el control del partit, del 'tempo' del mateix, i van estar ferms enrere. Tot i no gaudir d'ocasions clares, no hi va haver titubejos en el joc i el United seguia adormit. Marcus Rashford, el seu home gol, totalment desaparegut.

Però a la segona part el partit va ser oposat. Al descans, el tècnic local, Erik ten Hag, va trobar la tecla i l'entrada d' Antony va ser clau. El brasiler, que era dubte, no només va marcar el segon i decisiu gol, en una jugada amb dos xuts previs bloquejats per la defensa 'culer', sinó que va exercir de revulsiu per donar ales als 'red devils'.

Va ser, aquell gol en jugada desafortunada, la gota que va fer vessar el got. El Barça va perdre les regnes del partit, va oblidar defensar-se amb la pilota i tampoc va poder retrobar el camí a la meta de David De Gea, que la poca feina que va tenir la va resoldre amb bones parades. Fins i tot va estar a punt d'aturar el penal que va marcar Robert Lewandowski a la primera part que, en aquell moment, ho posava tot de cara per al Barça.

Però el gol de Lewandowski des del punt fatídic, amb paradinha i salt inclòs abans de xutar, va ser la poca cosa que va poder intervenir el davanter polonès, ben defensat. Sense assistents, ja que Raphinha no hi va ser i Sergi Roberto, aquesta vegada fals extrem esquerre, no li van donar pilotes ni tampoc des del darrere, el '9' no va poder brillar. Antony va remuntar, sí, però va ser el seu compatriota Fred el que va canviar el rumb de tot, al minut 47.

El Barça, que tenia el partit i la cruïlla controlades a la primera part, va sortir adormit del descans i ho va pagar car. El United va robar una pilota, que Bruno Fernandes li va regalar a Fred perquè aquest controlés orientat i afusellés un Marc-André Ter Stegen venut, i que una vegada més no va poder deixar la porta a zero en competició europea.

Manchester se suma a Liverpool, a Roma, a Lisboa (lloc del fatídic 2-8 contra el Bayern), als feus on va quedar travat el Barça en fase de grups de la 'Champions'... Old Trafford va ser el 'Teatre de les Malsons' per a un Barça que bé farà canviar ràpidament de xip per no pagar aquesta factura europea a LaLiga Santander, el seu gran objectiu a partir d'ara.