Alexia Putellas amb el seu segon The Best consecutiu / @EP

La migcampista espanyola del FC Barcelona, Alexia Putellas , i el davanter del PSG, Leo Messi, van guanyar aquest dilluns el premi 'The Best' de la FIFA als millors jugadors de l'any 2022.

La catalana va reeditar així el reconeixement que ja va rebre la temporada passada. Alexia, guanyadora també de la Pilota d'Or i que l'any passat va guanyar el triplet a Espanya i va ser subcampiona d'Europa amb el Barça, es va imposar a la votació final del guardó a la davantera anglesa Beth Mead (Arsenal), campiona amb el seu país de l'Eurocopa i 'MVP' del torneig, i la davantera nord-americana Alex Morgan, actualment al San Diego Wave de la NWSL del seu país, per convertir-se en la primera futbolista a guanyar aquest premi en dues ocasions, cosa que també va fer amb el trofeu que lliura 'France Football'.

Tot i estar actualment lesionada al genoll i de no haver pogut jugar l'EURO 2022, Alexia Putellas va tornar a ser segurament la més brillant en el primer tram de l'any 2022, sobretot amb els seus onze gols en una Champions que se li va resistir a ' La Reina' davant l'Olympique de Lió francès.

Alexia Putellas va dominar la votació amb un total de 50 punts, per davant de Morgan i Mead, que van empatar amb 37. La catalana va ser la més votada per les capitanes de les seleccions, els mitjans de comunicació i els aficionats i només va ser superat per la anglesa a la votació dels tècnics.

A més, Alexia Putellas també va ser escollida dins de l'Onze Mundial de FIFPRO amb Mapi León, companya d'equip i escollida entre les defenses. La resta de l'onze ho van compondre Christiane Endler, Lucy Bronze, Leah Williamson, Wendie Renard, Keira Walsh, Lena Oberdorf, Alex Morgan, Sam Kerr i Beth Mead.

LLEIG MESSI, PREMIAT DE NOU

El davanter argentí Leo Messi va ser reconegut amb el premi 'The Best' de la FIFA al millor jugador del 2022, trofeu que conquista per segona vegada a la seva carrera després de fer-ho el 2019 i que recompensa principalment el seu paper en la conquesta del Mundial amb la seva selecció a Qatar.

El '10' era el principal favorit després de ser clau a la tercera estrella de l''Albiceleste', anotant set gols, incloent un doblet a la final davant França, i rebent la Pilota d'Or al millor jugador de la Copa del Món.

En canvi, a nivell de clubs no va brillar tant en la primera temporada amb el Paris Saint-Germain francès, amb què va guanyar la Lliga 1, però va caure als vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Reial Madrid



El de Rosario va ser el gran dominador de la votació i va ser el més votat pels seleccionadors, els capitans, els mitjans de comunicació i els aficionats per sumar 52 punts, pels 44 de Mbappé i els 34 de Benzema. Sergio Busquets, en la seva condició de capità de la selecció espanyola, va triar Messi, Robert Lewandowski i Benzema, mentre que Luis de la Fuente va ser l'encarregat de votar com a seleccionador i va sorprendre amb l'argentí Julián Álvarez, l'anglès Jude Bellingham i el croat Luka Modric.

Leo Messi també va formar part de l'Onze Mundial de FIFPRO, on no hi va haver representació espanyola després que ni Pedri González ni Gavi fossin elegits entre els centrecampistes. Al costat de l'argentí, van ser seleccionats Thibaut Courtois, Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil van Dijk, Kevin de Bruyne, Luka Modric, Casemiro, Kylian Mbappe, Karim Benzema i Erling Haaland.