Les instal·lacions del CN Sabadell. Foto: CNS

La piscina Can Llong de Sabadell serà l'escenari de la Final Four de la Champions League de waterpolo femení. Els quatre millors equips del continent buscaran alçar el màxim títol continental de clubs a la fase final de la competició, que es disputarà entre el 31 de març i l'1 d'abril.

I hi ha moltes opcions que l'equip que reculli el testimoni de l' Olympiacos de Grècia sigui català; concretament, un 50%. El CN Sabadell, que exercirà com a amfitrió, i el CN Mataró , que torna a poder lluitar per un títol d'aquesta magnitud, s'han classificat i jugaran la final a quatre.

El sorteig, a més, ha volgut que tots dos conjunts no juguin entre ells a la semifinal, de manera que podríem tenir una final 100% catalana, amb un equip aspirant, però també hi ha la possibilitat que cap d'ells pugui jugar per la glòria europea.

Les del Maresme es veuran les cares contra el Dunaujvaros d'Hongria, mentre que el rival del conjunt del Vallès Occidental per a l'altra plaça a la final serà l' Orizzonte Catania d'Itàlia.

El Sabadell ha guanyat la Champions en 5 ocasions, mentre que el millor resultat del Mataró va ser una quarta plaça a l'edició 2016–17 de la competició.