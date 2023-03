iPhones de la selecció argentina / Instagram @idesigngold

Guanyar el Mundial de Qatar el 2022 va ser una de les victòries més importants a la vida de Leo Messi. A tots els títols individuals i grupals, sempre va trobar a faltar un gran èxit de la seva estimada Argentina, i al novembre finalment "se li va donar". No és estrany aleshores que hagi volgut recompensar també els seus companys per fer tots junts una gesta de la qual mai no s'oblidaran.



El futbolista del PSG ha comprat 35 iPhone 14 amb fundes banyades d'or i personalitzades amb l'escut de la selecció albiceleste, el nom del jugador i el dorsal.

"Va ser un honor entregar-li 35 iPhone 14 d'or a Leo Messi per als seus companys d'equip i personal com a regal per guanyar la final de la copa del món", va compartir Indesign Gold al compte d'Instagram.

Segons 'TNT Sports', Messi hauria desemborsat més de 200.000 euros per fer aquest regal als companys.