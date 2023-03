L'equip celebra l'únic gol del matx. Foto: Europa Press

Arribava el Barça al Bernabéu amb dubtes, arrossegant dues derrotes consecutives i amb tres baixes sensibilíssimes. Doncs l'equip va saber patir i jugar un partit pragmàtic i conservador que, fet i fet, es va saldar amb un triomf per la mínima (0-1) que deixa aplanat el camí cap a la final de la Copa del Rei. Se les prometien felices al Real Madrid, que pensaven fer sang en un rival ferit, però els blancs ni tan sols van tirar entre els tres pals als 90 minuts.

De fet, el Barça va passar la primera meitat jugant a camp propi i el Madrid va tenir la possessió i la intenció ofensiva, però el quadro blaugrana se'n va anar al descans per davant amb un gol d' Éder Militao en pròpia porta al minut 26. El matx va acabar amb la xifra de possessió de pilota més baixa del Barça a l'última dècada i mitja.

El VAR va anul·lar un gol per fora de joc a Karim Benzema al minut 20 i, a falta de futbol, el matx va tenir la seva ració de polèmica. Encara amb el 0-0 al marcador, una jugada embolicada en terreny blaugrana es va saldar amb una agafada de Vinícius a Frenkie de Jong . El brasiler va veure la groga per la infracció, però les seves protestes ostensibles i gesticulacions a l'àrbitre (un partit més) van quedar sense càstig.

A la resta de la primera meitat ia tot el segon temps, el Madrid va inquietar més per aproximacions que per ocasions reals. De fet, el Barça encara podria haver tornat al Camp Nou amb un botí més gran en una contra que va acabar a les botes de Franck Kessié dins de l'àrea blanca. El tir de l'ivorià, que molt probablement acabaria en gol va ser desviat... per Ansu Fati.

Així doncs, el Barça es retroba amb la victòria i s'emporta el segon Clàssic de la temporada, després del qual va guanyar a l'Aràbia Saudita, corresponent a la Supercopa d'Espanya. No falta gaire per al proper enfrontament entre tots dos equips (serà el 19 de març al Camp Nou, aquesta vegada de Lliga), mentre que l'eliminatòria es resoldrà el 5 d'abril, també a Barcelona.