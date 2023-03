L'afició del club originari de Leo Messi ha desplegat un tifo en què es pot llegir: "Leo, sigues el cor d'un país que t'estima. Newell's està amb tu". @cabrerahercap



Els aficionats de Newell's han preparat banderes i tot el 'cotilló' aquest matí per al partit contra Barraques Central , que es durà a terme a les 21:30 com a part de la Data 6 de la Lliga Professional. Entre les moltes insígnies negre-i-vermelles, va aparèixer una blanca amb lletres vermelles i negres dedicada a Lionel Messi: " Llegeixo, sóc el cor d'un país que t'estima. Newell's està amb tu ".

Després de dies difícils a causa del tiroteig que va tenir lloc dijous a la matinada en un supermercat de Rosario que pertany a la família de la seva dona, Antonela Roccuzzo . Dos homes encaputxats autors de l'atac al negoci, van deixar una nota intimidant que deia: “ Messi, t'estem esperant. Javkin és narco no et cuidarà... ”.

Amb el futur professional de Messi penjant d'un fil, l'incident d'inseguretat a la ciutat santafesina que va involucrar l'entorn de la família, fa allunyar la possibilitat que s'instal·li novament a Argentina per jugar amb la samarreta del seu estimat Newell's . El seu germà i representant, Jorge Messi, va ser recentment a Barcelona, però va deixar entreveure que és molt difícil que Lionel signi amb el Barça. D'altra banda, la MLS està atenta a qualsevol indici que doni el capità de l'Albiceleste per fitxar-lo , mentre que el PSG treballa en una oferta de renovació que s'estendria fins a mitjan 2024, almenys.

Aquesta tarda, Messi s'enfrontarà a un nou desafiament amb el París Saint Germain a la Lliga 1 contra Nantes , abans de viatjar a Alemanya per enfrontar-se al Bayern Munic en el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions League dimecres que ve. Els francesos hauran de remuntar el marcador advers de 0-1 sense Neymar , que és baixa per lesió, però comptaran amb Kylian Mbappé , que va ser suplent al partit d'anada.

Per la seva banda, l'equip dirigit per Gabriel Heinze intentarà recuperar-se aquesta nit contra Barraques Central , després de ser eliminat de la Copa Argentina per Claypole i perdre contra Institut Còrdova . Heinze, excompany de Messi a la selecció argentina, va fer comentaris sobre el trist incident que va passar fa uns dies: "Això allunya Leo i qualsevol altre noi que li agradaria tornar ".

Per la seva banda, Antonela Roccuzzo va viatjar a Barcelona les últimes hores amb els seus fills . A través de les xarxes socials, va compartir imatges del seu passeig per la platja de Castelldefels al costat de Thiago, Mateo i Ciro.

" No ens vam moure mai amb custòdia, portem una vida normal" , va dir Celia Cuccittini, mare de Lionel i l'única membre de la família que ha parlat sobre el tiroteig d'aquesta setmana.