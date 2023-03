El seu club, Memphis Grizzlies, ha publicat un breu comunicat amb la decisió de suspendre el jugador "almenys els dos pròxims partits". | @EP

El base de Memphis Grizzlies Ja Morant ha estat apartat del seu equip aquest dissabte "almenys" els dos pròxims partits per haver aparegut a Instagram amb una pistola, en un club nocturn, episodi polèmic pel qual està sent investigat també per l'NBA.

La franquícia de Tennessee ha publicat un breu comunicat amb aquesta decisió de suspendre el jugador "almenys els dos pròxims partits", mentre que el mateix Morant ha emès un altre comunicat per "assumir tota la responsabilitat" pels seus actes de la nit anterior.

"Ho sento per la meva família, companys d'equip, entrenadors, aficionats, la ciutat de Memphis i tota l'organització dels Grizzlies per decebre'ls. Em prendré un temps per obtenir ajuda i treballar a aprendre millors mètodes per gestionar l'estrès i el meu benestar general", ha escrit el jugador.

Morant, una de les estrelles de l'NBA als seus 23 anys, ha passat als focus aquest cap de setmana no pels seus nombres (27 punts i 8 assistències de mitjana per partit), sinó per un vídeo que ell mateix va penjar a les xarxes socials dissabte al matí, en el qual se'l podia veure portant una pistola.

El portaveu de l'NBA Mike Bass ha anunciat que la lliga investiga el que ha succeït i aquest vídeo pujat per un Morant que, als seus 23 anys, ja havia estat embolicat en altres polèmiques extraesportives mentre lidera uns Grizzlies segons de la Conferència Oest.