La falta d'oxigen en atac i la incapacitat d'Ansu Fati i Ferran Torres per trobar-se, que a més ha fallat des de la pena màxima, evidencia la mala situació dels culers. | @EP

Tarda grisa al Spotify Camp Nou . Tot i que el Barcelona ha solucionat el partit contra el València (1-0), l'equip dirigit per Xavi Hernández segueix sense donar mostres d'una millora. Un gol de Raphinha , a passada de Sergio Busquets , aconsegueix que el Barça fiqui pressió al Reial Madrid , que es mesura les cares contra el Reial Betis aquesta nit. La manca de connexió entre Ansu Fati i Ferran Torres deixen clar que la davantera del Barça passa per la figura de Lewandowski de cara al gol. Mentrestant, els seus dos descarts, Antoine Griezmann i Memphis Depay , van brillar ahir a la victòria, per golejada, de l'Atlètic de Madrid contra el Sevilla (6-1).

Per part seva, un València , sense oxigen, no ha aconseguit creure's l'oportunitat d'arrabassar la victòria al Barcelona . El conjunt 'ché' no ha sabut aprofitar l'oportunitat que ha creat l'expulsió de Ronald Araújo (al minut 59) que els ha deixat amb un home més durant més de mitja hora. Els aficionats valencianistes continuen patint, ara, a la penúltima posició de la classificació, tan sols per sobre d'un Elx que porta dret i mig en segona divisió des de les primeres jornades de lliga. La crisi del València , per la mala gestió del seu propietari Peter Lim , sembla sumida al fracàs, encara que estan a només dos punts d'aconseguir escapar-se de la zona baixa.

Les critiques al Barcelona, després de vèncer el Reial Madrid a la Copa del Rei , i plantejar una estratègia basada en el bloc defensiu i deixant la filosofia 'Tiki Taka' en un segon pla, segueixen després que el partit d'avui hagi evidenciat que la referència ofensiva de l'equip no acaba de quallar. Xavi Hernández té davant seu una assignatura pendent i que haurà de tractar de resoldre per mantenir els aficionats culers acontentats i aconseguir la Lliga.