Mechaal, en una cursa. Foto: Europa Press

El català Adel Mechaal va ser un dels grans protagonistes de la darrera jornada del Campionat d'Europa de pista coberta . L'atleta de Palamós es va penjar, diumenge passat 5 de març, la medalla de plata a la final dels 3.000 metres. Únicament el noruec Jakob Ingebrigtsen va ser més ràpid que Mechaal.

Amb una marca de 7 minuts, 41 segons i 75 centèsimes, l'atleta nascut al Marroc va dominar la cursa durant bona part; no obstant, a la recta final va veure com el nòrdic el superava. "En els últims 100 metres té una marxa més", va apuntar Mechaal, ja amb la medalla al coll. "¿Li he plantat cara, oi?", afegia, molt orgullós, després de la prova.

ADRIÁN BEN, CAMPIÓ D'EUROPA

L'altra gran notícia de la jornada va ser l'or d'Adrián Ben als 800 metres. Ben es va proclamar campió d'Europa en una cursa amb molts tocs, que va salvar per arribar amb opcions fins a l'última recta, on va prendre l'or al francès Benjamin Robert per tres mil·lèsimes.

El de Viveiro, de 24 anys, va anar pujant posicions, després de deslliurar-se d'aquesta sortida accidentada, fins a posar-se a l'estela de Robert a la recta. Amb l'or tan a prop, Ben es va deixar tot i va ficar el cap per aconseguir la setena medalla d'or en 800 metres per a Espanya, potència a la distància històrica i actual ja que Ben se suma a l'or europeu a l'aire lliure i mundial sota sostre que posseeix Mariano García.